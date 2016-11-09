Европа изучает бизнес Amazon

Amazon может стать следующей мишенью европейских налоговых органов. Для ритейлера, работающего с очень низкой маржей, их претензии могут оказаться существенными

В августе 2016 г. Еврокомиссия обязала Apple вернуть Ирландии 13 млрд евро незаконно полученных налоговых субсидий, объектами ее внимания стали налоговые схемы и других транснациональных корпораций, таких как Amazon или McDonald’s. Брюссель может проверять, не получали ли компании незаконную финансовую помощь со стороны правительств европейских стран, дающую их получателям конкурентные преимущества.

Пока не ясно, какая из компаний следующей получит счет от налоговиков и когда это может произойти. Как следует из отчетности европейской штаб-квартиры Amazon в Люксембурге, с 2006 по 2013 г. ритейлер заплатил своей материнской компании, имеющей налоговые льготы, 3,39 млрд евро в виде роялти. Именно такие сделки являются объектами внимания Брюсселя, стремящегося закрыть налоговые лазейки в разных странах ЕС. Если Еврокомиссия сочтет, что часть этих выплат должна была облагаться налогом, она может потребовать от Amazon вернуть эти средства Люксембургу и речь может идти о сотнях миллионов евро, говорят эксперты.

Такая сумма налоговых претензий будет существенна для Amazon, которая в 2015 г. отчиталась о прибыли всего в $596 млн при выручке в $107 млрд, а норма рентабельности составила всего 0,56%.

Популярные роялти Схема с роялти не является чем-то необычным. Схожим образом организуют свои зарубежные операции многие американские технологические компании. Таким образом они снижают налогооблагаемую прибыль в Европе, а в США могут вообще не платить налогов с этих доходов, если они не возвращаются в страну.

Власти Люксембурга и Amazon отрицают, что компания пользуется незаконными налоговыми преференциями. Ритейлер «платит все требуемые налоги», а норма прибыли остается низкой из-за крупных инвестиций в Европе, заявили в Amazon. Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев.

В рамках реструктуризации, начатой в 2004 г., Amazon создала дочернюю компанию Amazon Europe Holding Technologies, которая не имеет сотрудников и не платит налогов по законам Люксембурга, так как полностью принадлежит компаниям из США. В свою очередь, ей принадлежит Amazon EU, осуществляющая торговые операции в Европе через интернет-платформы Amazon. Каждый год Amazon EU переводила своей материнской компании крупные суммы роялти за использование ее технологий и бренда.

С 2006 по 2013 г. Amazon Europe Holding Technologies отчиталась о получении 3,39 млрд евро в виде роялти от аффилированных компаний или по договорам с аффилированными компаниями. Источники утверждают, что большая часть этой суммы приходится на выплаты от Amazon EU. За тот же период Amazon Europe Holding Technologies получила прибыль в 1,89 млрд евро и не платила налог на прибыль. Почти вся эта сумма впоследствии вернулась к Amazon EU в виде займа под не облагаемые налогами проценты. Всего за указанный период Amazon EU отчиталась о прибыли после уплаты налогов в 33 млн евро и выручке в 61,59 млрд евро. Сумма уплаченного компанией налога на прибыль составила 24 млн евро.

Еврокомиссия не раскрывала методику подсчета претензий в случае с Apple. Но если европейские чиновники сочтут, что Amazon EU должна была платить налоги со всей суммы в 1,89 млрд евро, речь пойдет примерно о 550 млн евро. Эксперты предупреждают, что в итоге эта цифра может оказаться как больше, так и меньше, если Еврокомиссия сочтет выплаты роялти частично оправданными или использует другую методику подсчета.

Перевела Надежда Беличенко