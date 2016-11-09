Статья опубликована в № 4200 от 10.11.2016 под заголовком: Сигареты могут подорожать

Сигареты могут подорожать

  • Екатерина Бурлакова,
  • Елизавета Базанова
  • / Ведомости
Новые правила начисления акцизов немного увеличат разрыв в цене между дорогими и более дешевыми марками сигарет
Новые правила начисления акцизов немного увеличат разрыв в цене между дорогими и более дешевыми марками сигарет
М. Стулов / Ведомости

Правительство 9 ноября внесло в Госдуму поправки, предусматривающие увеличение адвалорной части акциза на сигареты на 1,5 процентного пункта до 14,5%. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс. «Ведомости» ознакомились с документом, его достоверность подтвердил федеральный чиновник. Поправки будут рассмотрены Госдумой во втором чтении (дата заседания еще не назначена). Неделю назад депутаты утвердили повышение специфической части акциза в 2017 г. на 10% до 1562 руб. и адвалорной до 13% против 12% в этом году.

Специфическая часть обязательна для уплаты в зависимости от количества проданных сигарет. Адвалорная часть платится при достижении определенной розничной цены (71,7 руб. за пачку в 2016 г.) Суммарно уплаченный акциз в 2017 г. должен быть не меньше 2123 руб. за 1000 штук, указано в документе.

За два года доля дешевых сигарет в розничных продажах выросла с 34 до 37,3% в III квартале 2016 г., приводил ранее «Коммерсантъ» данные Nielsen. Это связано с увеличением адвалорной части акциза с 8,5 до 12% за тот же период, писало издание. Для потребителей увеличение адвалорной части акциза означает более быстрый рост цен в среднем и высоком ценовом сегментах, отмечает руководитель отраслевой медиагрупппы «Русский табак» Максим Королев. Когда повышается адвалорная часть акциза, это дает больше возможностей для маневров с ценой, считает он. Участники рынка могут производить больше продукции заранее, занижать цену и др., перечисляет он. Бюджет может не выиграть от такого повышения, считает Королев.

Новые правила начисления акцизов немного увеличат разрыв в цене между дорогими и более дешевыми марками сигарет, что логично и не станет катастрофой для рынка, не согласен председатель совета директоров Погарской сигаретно-сигарной фабрики Игорь Моисеев, а бюджет получит дополнительные деньги. На сигареты дороже 71,7 руб. в рознице приходится 30–50% всех продаж, остальное – более дешевые марки, говорит он.

Дополнительная индексация адвалорного компонента ставки акциза в 2017 г. увеличит стоимость пачки сигарет по сравнению с 2016 г. на 14–16 руб. без учета роста себестоимости, полагает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев. В результате, продолжает он, у потребителя появится еще больший стимул переходить либо на более дешевые марки сигарет, либо на нелегальную продукцию, а бюджет не получит дополнительных денег, на которые он рассчитывает.

Представитель Philip Morris International отказался от комментариев. Представитель Минфина на вопросы не ответил.

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