«Сбербанк CIB» вышел из офиса

O1 Properties выкупила у «Сбербанк CIB» акции проектной компании, владеющей бизнес-центром «Белая площадь», сообщили компании. Сумма сделки не раскрывается. В декабре 2012 г. «Сбербанк CIB» за $100 млн купил 33% привилегированных конвертируемых акций в проектной компании, владеющей бизнес-центром «Белая площадь» (весь объект оценивался в $1 млрд). В декабре 2015 г. «Сбербанк CIB» частично продал пакет и сейчас продал остаток доли, сказано в сообщении. Ведомости

Акционер «Магнита» снизил свою долю

Миноритарный акционер «Магнита» Владимир Гордейчук снизил долю в ритейлере с 2,33 до 1,06%, сообщила компания. Продажа 1,3% акций «Магнита» состоялась 4 ноября, ее сумма составила $178,71 млн. О том, что Гордейчук собирается провести аукцион по продаже 1,2 млн акций (примерно 1,3% акций) «Магнита», сообщило 3 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении агентства. ТАСС, Интерфакс

Montblanc нашла гендиректора

Новым гендиректором Montblanc International назначен вице-президент компании по продажам Николя Баретцки, сообщает издание WWD. Его предшественник, Жером Ламбер, возглавит подразделение, отвечающее за развитие «прочих бизнесов» (марки Alfred Dunhill, Chloe, Lancel, Montblanc и др.) в головной корпорации Compagnie Financiеre Richemont SA. С 2013 г. Баретцки отвечал за продажи в Montblanc, до этого он возглавлял международные продажи в швейцарской компании – производителе часов Jaeger-LeCoultre на протяжении 12 лет и работал в Cartier на различных должностях в маркетинге и управлении. Ведомости