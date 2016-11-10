РЖД сэкономила 100 млрд руб.

РЖД в результате оптимизации удалось сэкономить более 100 млрд руб., сказал президент компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РЖД по итогам 2016 г. ожидает рост пассажирских перевозок на 1%. «По пассажирообороту за 10 месяцев плюс 4,3%. При этом два последних года у нас наблюдается снижение, рост в прошлом году по дальнему следованию», – сказал он. Интерфакс

Налог на добавленный доход стабилизирует добычу нефти в Западной Сибири

Минэнерго рассчитывает на стабилизацию добычи нефти в Западной Сибири, где пока наблюдается тенденция падения, после ввода новой налоговой системы НДД/НФР, заявил замминистра энергетики Кирилл Молодцов. По его словам, несмотря на падение цен на нефть, российские компании продолжают наращивать инвестиции. В 2016 г. добыча вырастет до рекордных 544 млн т, в 2017 г. и этот рекорд может быть побит. Интерфакс

Австрия поддержала «Северный поток – 2»

Австрия поддерживает реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщил министр экономразвития Алексей Улюкаев. «Мы обсудили пути эффективной реализации проекта. Проекту «да» высказали», – сообщил он после встречи с вице-канцлером Райнхольдом Миттерленером. ТАСС

Вагоностроители просят продлить субсидии

Объединение вагоностроителей (ОВС) просит вице-премьера Аркадия Дворковича поддержать их предложение продлить субсидирование производства полувагонов на 2017 г., говорится в письме главы наблюдательного совета ОВС, гендиректора «Уралвагонзавода» Олега Сиенко от 1 ноября. Фактически объединение предлагает продлить срок действия ассигнований из федерального бюджета на производство «инновационного» подвижного состава. Эта мера господдержки «в текущих кризисных условиях» обеспечила финансовую стабильность предприятий транспортного машиностроения, сохранив «коллективы предприятий», следует из письма. Интерфакс

Чистая прибыль НМТП выросла в 9 раз

Чистая прибыль НМТП по РСБУ за девять месяцев выросла в 8,7 раза до 26,3 млрд руб., сообщила компания. Выручка увеличилась на 18% до 20,8 млрд руб., валовая прибыль снизилась на 19,7% до 16,76 млрд руб. Интерфакс