Цифры. Тенденции. События

Минтруд против упрощения процедуры забастовки

Глава Минтруда Максим Топилин высказался против упрощения процедуры объявления забастовки на предприятиях. «Не дай бог иметь мягкую процедуру забастовок: мы с вами здесь будем подпрыгивать – и не совещаться по этому поводу, обсуждать, а будем ездить по стране и гасить различные конфликты», – сказал Топилин в ответ на вопрос депутата Госдумы, представителя профсоюзного движения в России Сергея Вострецова. Депутат пожаловался на то, что из-за сложной процедуры забастовок работники не могут высказать свое недовольство. По словам депутата, особенно это актуально для моногородов, где работодатели могут надавить на работников, угрожая снижением премий, которые составляют значительную часть зарплаты. Интерфакс

Решается судьба вознаграждений менеджерам «башнефти»

Совет директоров «Башнефти», контрольный пакет которой менее месяца назад купила «Роснефть», рассмотрит вопрос о мотивационных программах, сообщила «Роснефть». Положение о программе долгосрочной мотивации работников в 2015–2019 гг. было утверждено советом директоров «Башнефти» в конце 2015 г. В 2016 г. число участников программы составило 335 человек – при этом предполагалось, что примерно половина из них получит вознаграждение акциями. По условиям программы высший и средний менеджмент «Башнефти» обязан направлять на приобретение акций «Башнефти» не менее 50% совокупного годового дохода. Согласно условиям программы ее участники не могут продать свои акции в течение одного года с даты приобретения. Как сообщалось, в середине июня члены правления «Башнефти» впервые купили акции НК в рамках опционной программы. В целом на покупку акций топ-менеджмент мог потратить до 262 млн руб., из которых более 100 млн руб. – экс-президент компании Александр Корсик. Интерфакс