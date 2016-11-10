День сюрпризов
- Нина Ильина,
- Михаил Оверченко,
- Алексей Никольский
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Взят не только Белый дом
На выборах президента США во вторник победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Барак Обама поздравил Трампа по телефону и пригласил на встречу в Белый дом в четверг для того, чтобы обсудить передачу власти. Инаугурация президента США пройдет 20 января. Победа миллиардера, который почти по всем опросам отставал от Хиллари Клинтон, стала не единственным сюрпризом выборов: республиканцы смогли удержать большинство в обеих палатах конгресса.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил Трампа с победой и выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, однако заявил, что это будет непростой путь.
Во время предвыборной кампании между Трампом и руководством партии развернулся настоящий конфликт, многие высокопоставленные республиканцы открыто поддержали Клинтон, поэтому новому президенту предстоит решить непростую задачу, убежден политический советник республиканцев Рэй Макнэлли: «Трампу придется немедля заключить перемирие с оппозиционными республиканцами, если он хочет достичь высоких целей в следующие четыре года, а не получать блокаду от однопартийцев на каждое свое предложение. Он должен вести себя щедро и по-президентски, а не выглядеть маленьким и жалким. Мы уже в эти часы видим лидеров партии, которые идут его поздравлять и обещают его поддерживать». Республиканцы и Трамп друг в друге остро нуждаются, поэтому прежние обиды им придется забыть, согласен профессор Гарвардского университета Александр Кейссар: «Политики обожают выигрывать, поэтому некоторые республиканцы, которые ему вставляли палки в колеса, сейчас все-таки начнут с ним работать. Ему также придется идти на компромисс, потому что преимущество республиканцев в обеих палатах совсем маленькое, поэтому каждый голос имеет значение. Его самые спорные идеи, например возведение стены на границе с Мексикой, разрыв торговых соглашений и разрыв соглашения с Ираном, вряд ли вызовут у них восторг и будут реализованы». Конфликт с руководством республиканской партии еще окажет свое влияние – например, Трампу будет сложно найти толковых советников по внешней политике, продолжает профессор Колумбийского университета Роберт Джервис, эта задача для него намного сложнее, чем для Клинтон.
Трамп смог получить 278 голосов выборщиков и одержал победу в 28 из 50 штатов, при этом за него проголосовало примерно на 225 000 человек меньше, чем за Клинтон. Решающее значение для его победы имело голосование в колеблющихся штатах, таких как Флорида, а также потеря Клинтон таких традиционно «демократических» штатов, как Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.
Американская система сдержек и противовесов дает президенту право определять внешнюю политику, при этом конгресс оставляет за собой право одобрять соглашения и объявлять войну, напоминает Макнэлли, а значит, Трампу ничто не помешает начать новый диалог с Москвой. Трампу придется отфильтровать многие свои высказывания, не согласен Кейссар: «Провести границу между тем, что он говорил во время кампании, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, и тем, что он реально намеревается сделать, невероятно сложно. Про Россию он говорил хорошие вещи, но также он говорил и о восстановлении мощи США и вряд ли пойдет на существенные уступки». Против реального улучшения отношений с Россией может сыграть и темперамент Трампа, который на удивление помог ему на выборах, продолжает Джервис: «Он, конечно, может достучаться до Путина и даже в одностороннем порядке снять часть санкций, но потом начинается самое интересное – если российский лидер поведет нечестную игру, подставит Трампа, что-то недоскажет, то новый американский президент не только моментально охладеет к этой идее, но и может начать Путину мстить. Шутки с ним плохи, помните, что он далеко не политик в привычном понимании».
Война или мир
У Трампа были заявления о том, что Америка безвозмездно обеспечивает безопасность союзникам и это неправильно, говорит эксперт Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. На практике это может означать, что он, вероятно, будет увязывать отношения военной помощи таким странам с двусторонними экономическими отношениями и усилит давление на европейцев, чтобы они повысили военные расходы. Это неприятно для союзников США и, возможно, такие из них, как Япония и Южная Корея, начнут наращивать собственные военные возможности, говорит Кашин. Объявленная Трампом линия на пересмотр торговых отношений с Китаем, если будет реализована, приведет к торговой войне и грозит дальнейшим обострением отношений с Пекином, полагает Кашин. На Ближнем Востоке он может начать вести менее сложную игру, чем предыдущая администрация, и, возможно, не будет продвигать повестку распространения демократии. При этом в регионе возможна активизация антитеррористических военных операций, но на определенные и ограниченные сроки.
По мнению эксперта Кеннановского института при Центре Вильсона Майкла Кофмана, в сфере внешней и оборонной политики от администрации Трампа можно ожидать любых неожиданностей. В то же время большая часть истеблишмента в сфере национальной безопасности не будет заменена, а бюрократия в США является четвертой ветвью власти и может легко задушить или саботировать политику президента, считает Кофман. Российская операция в Сирии не привязана к выборам в США и спекуляции о том, что после победы Трампа начнется активизация действий российских сил, беспочвенны, говорит полковник запаса Виктор Мураховский.
Экономические перспективы
Обещания кандидатов относительно мер поддержки экономики в прошедшей кампании были нечеткими, и особенно это касалось Трампа, который лишь делал отдельные заявления, не конкретизируя, как именно предлагаемые им меры могут быть реализованы. В основном его позиция заключалась в желании снизить налоги для бизнеса и домохозяйств; защитить внутренний рынок и рабочие места, ограничив международную торговлю за счет отказа от торговых соглашений или их пересмотра, а также введения тарифов на импорт; увеличить расходы на инфраструктуру. В своей речи после победы Трамп лишь дважды сказал про экономику. «У нас великий экономический план. Мы удвоим рост, и у нас будет сильнейшая экономика в мире», – заявил он. Трамп обещал самый масштабный пересмотр налогового кодекса с 1986 г. Он предлагал снизить налог на прибыль компаний с 35 до 15%, а максимальную ставку подоходного налога для физлиц – с 39,6 до 33% плюс сократить количество ставок; а также отменить действующий уже столетие налог на наследство. Учитывая то, что республиканцы, контролирующие обе палаты конгресса, также хотят снизить налоги и реформировать налоговый кодекс, вероятность этой реформы высока. Правда, по подсчетам Центра налоговой политики, подобная реформа налогов сократит доходы федерального бюджета за десятилетие на $6,2 трлн. А госдолг может вырасти с 75% ВВП до 130%, если не сокращать расходы. В ING считают, что конгрессмены все-таки более консервативно подойдут к вопросам бюджета, поэтому обещания Трампа по снижению налогов могут быть скорректированы.
«Самым большим неизвестным фактором и потенциально самым значительным поводом для беспокойства на финансовых рынках остаются действия Трампа в области торговой политики, – говорится в отчете ING. – Агрессивный протекционизм Трампа может спровоцировать глобальную торговую войну, что будет иметь очень плохие последствия для рисковых активов и роста мировой экономики». Именно поэтому развивающиеся рынки, особенно зависящие от экспорта, сильно пострадали в среду из-за победы Трампа и многие не восстановились после снижения, добавляет Нил Ширинг, главный экономист по развивающимся странам Capital Economics. Трамп грозил расторгнуть NAFTA (соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой), ввести 35%-ные пошлины на импорт из Мексики и 45%-ные – из Китая, разорвать некоторые двусторонние соглашения о свободной торговле и даже выйти из ВТО. Непонятно, как именно могут быть реализованы эти идеи, тем более что республиканская партия всегда выступала за свободу торговли, отмечает Ширинг. «Как бы то ни было, TPP и TIPP теперь мертвы», – добавляет он, т. е. переговоры о создании Транстихоокеанского партнерства (12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая США) и Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (США и ЕС) продолжены не будут.