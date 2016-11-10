Слова
Дмитрий Медведев
«Весь мир обсуждает победу Дональда Трампа <...> Мы начнем заседание с более важного для нашей страны вопроса: о состоянии наших библиотек».
Комментировать результаты прошедших президентских выборов в США председатель российского правительства не стал. («Интерфакс»)
Нарендра Моди
«Банкноты в 500 и 1000 рупий, которые копят антинациональные и антиобщественные элементы, станут просто бесполезными бумажками».
Премьер-министр Индии неожиданно объявил о прекращении со вторника обращения в стране крупных банкнот в целях борьбы с коррупцией. (ТАСС)
Владимир Путин
«Сообща [с Ватиканом] выступаем за формирование единого фронта борьбы с растущей угрозой терроризма и экстремизма».
О едином фронте с Ватиканом президент заявил во время вручения верительных грамот папским нунцием кардиналом Челестино Мильоре. («РИА Новости»)