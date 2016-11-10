Скидка на 35 млрд руб.

Правительство дало бизнесу налоговую скидку, смягчив ограничение на учет убытков с 2017 г. Нагрузка вырастет меньше, чем ожидалось, но это не решит проблем компаний

Правительство предлагало увеличить налоговую нагрузку на бизнес несколькими способами (см. врез), в том числе ограничив возможности уменьшать прибыль на убытки. Это ограничение правительство согласилось смягчить.

Поправки, одобренные Госдумой в первом чтении, лишали компании возможности учитывать все прошлые убытки – разрешали уменьшать налогооблагаемую прибыль не более чем на 30%. В проекте поправок ко второму чтению («Ведомости» ознакомились с ними, подлинность подтвердили три чиновника) Минфин предложил повысить нагрузку менее существенно – разрешить уменьшать прибыль на 50%. Таким же будет ограничение и для убытков, полученных консолидированными группами налогоплательщиков. В среду правительство направило проект в Госдуму. Кроме того, депутаты собираются предложить поправку, по которой ограничение будет действовать только в 2017–2019 гг., говорят член экспертного совета при Госдуме и федеральный чиновник. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

Модернизация не главное От другой идеи, которая может привести к росту налоговой нагрузки, правительство не стало отказываться. Воспользоваться льготой по налогу на движимое имущество с 2018 г. компании смогут, только если ее подтвердят регионы. Льгота заработала не так давно и касалась движимого имущества, поставленного на учет после 2013 г. Так правительство рассчитывало стимулировать модернизацию. В 2015 г. она сэкономила бизнесу 110,8 млрд руб. (данные ФНС).

Бизнесу смягчение сэкономит 35 млрд руб. – дополнительный налог составит 65 млрд, а не 100 млрд, подсчитал ЦМАКП (в условиях 2015 г.). Сейчас компании могут вычитать из прибыли все убытки – правда, только в течение 10 лет. Проект устраняет ограничение срока.

Лимит на убытки – это прямое повышение налоговой нагрузки, признавал федеральный чиновник. Хотя президент Владимир Путин обещал до конца 2018 г. не ухудшать налоговые условия. Мера должна была поддержать региональные бюджеты, писал Минфин в проекте Основных направлений налоговой политики. По данным ФНС на июль, консолидированный бюджет из-за уменьшения налоговой базы на убытки недополучил 464,5 млрд руб. – около трети от исчисленного налога на прибыль (1,2 трлн). Всего у 27 990 компаний к июлю накопилось 2,3 трлн руб. убытка, на который можно уменьшить налоговую базу. По прогнозам Минфина, в 2017 г. сумма накопленных и неперенесенных убытков составит еще 1,55 трлн руб.

Ограничение в первую очередь ударит по компаниям с большими убытками, предупреждает юрист крупной международной компании. Более высокий лимит в 50%, безусловно, позитивный шаг, говорит партнер налоговой практики KPMG Нина Гулис. Но это не решает проблему ограничения доступа к свободным деньгам, отмечает партнер Deloitte Григорий Павлоцкий, из-за ограничения учета убытков растет налог, что вымывает деньги из оборота. Для компаний, которые в принципе не должны были бы платить налоги в 2017 г., это большой удар, заключает он. Налог придется платить с виртуальной прибыли, а убытки накапливать, констатирует управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Бизнес рассчитывал на более плавный переходный период и на то, что ограничения не коснутся убытков, накопленных до 2017 г., говорит Гулис. Иначе смягчение нормы бессмысленно, согласен налоговый менеджер международной компании.

Некоторые убытки не должны ограничиваться в принципе, считает юрист крупной российской компании, например накопленные из-за новых инвестпроектов: ограничение лишает смысла вообще какие-либо инвестиции. Чтобы увеличить возможность для долгосрочных инвестиций, нужно сохранить право переносить все убытки, говорит председатель совета директоров крупного промышленного холдинга, повышение нагрузки придется закладывать в стоимость продукции.

Теперь компании должны активнее управлять убытками и расходами, отмечает партнер EY Алексей Кузнецов, например, сделки, по которым компания признает убыток, можно постараться отложить до 2017 г., а с доходом, наоборот, ускорить. Отдельные компании будут перераспределять функциональную нагрузку, выравнивать финансовый результат по группе, сказал Павлоцкий.