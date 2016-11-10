Правительство научит покупать

Правительство должно до конца года решить, нужно ли ему право устанавливать для госкомпаний и естественных монополий правила приемки товаров, работ и услуг. Это следует из поручений президента Владимира Путина по итогам съезда «Деловой России».

Закупки госкомпаний составили около 23 трлн руб. в 2015 г., по данным сайта zakupki.gov.ru, и 17 трлн с начала 2016 г. 38,4% – закупки у единственного поставщика. На торги к госкомпаниям приходит меньше потенциальных поставщиков, чем к государству. В первом полугодии в среднем на тендер было подано 1,69 заявки, тогда как на гостендер – 3, следует из данных Минэкономразвития.

Поставщики жалуются на трудности, с которыми сталкиваются при попытке получить деньги от госкомпаний, рассказывает член генсовета «Деловой России», бизнес-омбудсмен по закупкам Сергей Габестро. Проблемы с оплатой бывают двух видов – если установлены длинные сроки оплаты или выставлены невыполнимые условия, из-за которых затягивается приемка, рассказывает президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. Первая проблема также нашла отражение в поручениях президента: до конца года правительство должно законодательно закрепить сроки оплаты по госконтрактам и для госкомпаний. Госкомпании нефтегазового сектора могли не платить по 120 дней, что фактически разрушало сервисную отрасль, говорит Хайков.

Условия приемки бывают драконовские, подтверждает вице-президент ТПП Елена Дыбова. Например, компании могут требовать получить сертификат только в определенной лаборатории, у которой цены на 50% выше рыночных, рассказывает она. Было условие привезти 700 металлических шкафов одной поставкой, а это восемь фур, приводит Дыбова пример из личного опыта.

В некоторых случаях правила приемки в договоре просто не уточняются, так же как и ее сроки, говорит Хайков. Сроки могут быть 30–60 дней, все это время товар лежит на складе покупателя и с продукцией, особенно с ценной или хрупкой, может случиться все, что угодно, а виноват поставщик, приводит он пример.

Но даже если потенциальный поставщик видит все недостатки договора еще перед конкурсом, изменить его он не может – все заказчики нефтегазовой отрасли требуют отсутствие протокола разногласий. В последнее время заказчики, перед тем как утвердить акт приемки, заставляют подрядчика подписать гарантийное письмо, что он выплатит любые штрафные санкции: это лишает поставщика возможности оспорить претензии к нему в суде, поясняет он, так заказчики снижают свои издержки.

Формально инструкция о порядке приемки по качеству и количеству, утвержденная постановлением Госарбитража, существует, говорит Хайков, но применяться может, только если есть ссылка на нее в договоре. Было бы хорошо сделать такую же, но более актуальную, считает Хайков.

Получить комментарии от «Роснефти», «Газпрома» и РЖД вечером в среду не удалось.

Предложение предварительно обсуждалось, передал через пресс-службу директор департамента Минэкономразвития Максим Чемерисов. Пока процедуры открыты – извещение о закупке, протоколы заседания комиссий заказчика, информация о заключенных договорах, – коррупционные риски снижены и участники могут отстаивать свои права, говорит он. Но на этапе исполнения контракта, в том числе при приемке его результатов, поставщик оказывается один на один с заказчиком, вне публичной сферы. Вопрос надо урегулировать, в то же время приоритет должен отдаваться нормам гражданского права, поэтому при выполнении поручения Минэкономразвития будет минимально вмешиваться в коммерческую деятельность компаний, обещает Чемерисов.

Возможны разные варианты, согласен Габестро, описывать все в законодательстве тоже не лучший вариант. Если бы государство персонально спрашивало со своих представителей в советах директоров госкомпаний и за закупки у малого бизнеса, и за задержку оплаты, и за излишние требования при приемке, то не приходилось бы писать бесконечные законы, замечает он, в конечном счете все зависит не от того, что написано, а от того, кто выполняет.