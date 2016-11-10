Цифры. Тенденции. События

$22,3 млрд

На столько увеличились в январе – октябре международные резервы до $390,7 млрд, следует из данных ЦБ (см. график). За октябрь они сократились на $7 млрд. Ведомости

0,1%

Составила инфляция с 1 по 7 ноября, сообщил Росстат. Последние восемь недель цены 7 раз прибавляли по 0,1%, единственным исключением был период с 18 по 24 октября, когда инфляция составила 0,2%. С начала года инфляция – 4,7%. В годовом выражении она снизилась к 7 ноября до 6%. Интерфакс

Первый профицит

ЦБ в понедельник зафиксировал «первый робкий структурный профицит ликвидности – 26 млрд руб., он до конца года может быть неустойчивым», сказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. По его словам, экономические предпосылки для выпуска облигаций Банка России (ОБР) могут сложиться в начале 2017 г.: «Технически мы готовы к выпуску ОБР, остались законодательные ограничения <...> которые позволили бы использовать ОБР в рамках репо». Интерфакс

Вода охладится

Идея Роспотребнадзора о снижении температуры горячей воды с 60 до 50 градусов позволит сэкономить, а для дезинфекции предполагается прогревать ее раз в сутки до 70 градусов, заявил министр строительства Михаил Мень. Интерфакс

Страховка для бюджета

Госдума приняла в третьем чтении поправки в бюджет 2016 г. До 705 млрд руб. сокращается сумма, которую правительство может потратить из резервного фонда дополнительно к уже запланированным 2,1 трлн руб. Изначально Минфин просил разрешить использовать 1 трлн руб., если бюджет не получит в этом году деньги от приватизации «Башнефти» и «Роснефти», а также если ФОМС не вернет дотацию на сбалансированность в 91,2 млрд руб. Интерфакс