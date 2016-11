Серию «Южного парка» изменили из-за победы Дональда Трампа

Создатели сериала «Южный парк» переписали детали последнего эпизода, который вышел 9 ноября. Случилось это из-за неожиданной победы Трампа на выборах президента США, что шло вразрез с уже написанным сюжетом – ведь создатели были абсолютно уверены в победе Хиллари Клинтон. Изначально серия была озаглавлена The Very First Gentleman и высмеивала новое положение «самого первого джентльмена» (по аналогии с первой леди страны) Билла Клинтона – мужа Хиллари Клинтон. Но в итоге название изменили на «О Боже!» (Oh Jeez), намекая на реакцию общества и СМИ на результаты выборов. В новой версии серии герои обсудили личность Трампа. Хоть его имя и не называлось, они упомянули лозунг его предвыборной кампании: «Америка снова станет великой». Во всех предыдущих сериях 20-го сезона «Южного парка» предвыборный сюжет строился, в частности, на том, что персонаж, пародировавший Трампа, больше всего боялся выиграть выборы, потому что не представлял, что делать дальше. THR.ru, Ведомости

Умер органист Гарри Гродберг

Музыкант умер 10 ноября в возрасте 87 лет, сообщила пресс-служба Московской филармонии. Гарри Яковлевич Гродберг родился в 1929 г. в Клайпеде (Литва), был учеником Александра Гольденвейзера и Александра Гедике. Выступал со многими известными музыкантами, в числе которых были Мстислав Ростропович, Евгений Мравинский, Кирилл Кондрашин, Евгений Светланов, Иван Козловский, Арвид Янсонс, Александр Юрлов, Олег Каган, Ирина Архипова и Тамара Синявская. В 1950-е гг. Гродберг был заместителем председателя Органного совета при Министерстве культуры СССР. С тех пор за несколько десятилетий в стране было воздвигнуто более 70 органов. Записи Гродберга выходили в России, США, Германии и других странах. В 1987 г. тираж пластинок музыканта, изданных фирмой «Мелодия», достиг рекордной для органистов цифры – 1,5 млн экземпляров. Прощание с Гарри Гродбергом состоится 14 ноября в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Colta.ru