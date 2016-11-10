Цифры. Тенденции. События

75 млн

Сообщений, посвященных выборам в президенты США, опубликовали пользователи Twitter с начала момента голосования до объявления результатов, сообщил сервис. Это рекорд для Twitter. Предыдущий рекорд был установлен во время президентской гонки в США в 2012 г., тогда пользователи отправили за день голосования 31 млн твитов про выборы. Всего с начала первых дебатов в августе 2016 г. пользователи Twitter в США опубликовали около 1 млрд твитов о выборах президента США. Ведомости

«В контакте» переведет деньги на Украину

«В контакте» запустила безналичные денежные переводы украинским пользователям социальной сети, сообщила компания. Получить перевод можно на карты Mastercard и Maestro, выпущенные украинскими банками. «Мы убеждены, что на фоне новостей об ограничении работы некоторых систем денежных переводов на Украине наш сервис будет востребован», – говорит директор по электронной коммерции «В контакте» Юрий Иванов. По данным FactumGroup, ежемесячно «В контакте» пользуется 15,8 млн украинцев. Перевести деньги через «В контакте» можно и в другие страны СНГ. Ранее денежные переводы на Украину запустила социальная сеть «Одноклассники» (вместе с «В контакте» входит в холдинг Mail.ru Group). Телеканал UBR сообщил, что национальный банк Украины запретил использование на территории страны электронных денег Webmoney, «Яндекс.Деньги», Qiwi и Wallet One. RNS

Интернет без рекламы

Почти каждый пятый интернет-пользователь в мире (18%) уже блокирует рекламные объявления в сети с помощью специального софта, пишет аналитическая компания eMarketer со ссылкой на опрос Kantar TNS, проведенный в этом сентябре. Среди молодых людей это более распространено (софт установлен у 20% пользователей 16–34 лет). Но те же пользователи, которым не нравится навязчивая интернет-реклама, довольно лояльны к брендированному контенту, в том числе в соцсетях, следует из результатов опроса. RNS