«Алроса» запустит торги в розницу через два года

«Алроса» планирует начать розничные торги инвестиционными бриллиантами в 2018 г., сообщила компания. Цель – поддержка российского ограночного комплекса, а также создание рынка для использования инвестиционных свойств бриллиантов, сказал президент «Алросы» Андрей Жарков. Интерфакс

Авиакомпании увеличили пассажирские перевозки

Российские авиакомпании увеличили пассажирские перевозки в октябре 2016 г. на 4% по сравнению с тем же месяцем 2015 г. – до 7,8 млн человек, сообщила Росавиация. Последний раз рост авиаперевозок фиксировался в феврале 2016 г. – на 0,9% до 5,16 млн человек. Интерфакс

«Юнипро» заплатит акционерам дважды в год

«Юнипро» намерена выплачивать дивиденды дважды в год, говорится в ее материалах по итогам работы за девять месяцев 2016 г. Помимо чистой прибыли выплата дивидендов также будет учитывать ожидания по величине свободных денежных средств. Совет директоров рекомендовал направить на дивиденды за девять месяцев 2016 г. 7,3 млрд руб., следующие дивиденды могут быть выплачены по итогам IV квартала 2016 г. – I квартала 2017 г. в июне-июле 2017 г. Выплаты планируются также по итогам II–III кварталов 2017 г. Интерфакс

ФПК прогнозирует рост прибыли

Чистая прибыль Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) по итогам 2016 г. может составить 3,2 млрд руб., заявил ее гендиректор Петр Иванов. Чистая прибыль ФПК по РСБУ в 2015 г. составила 141 млн руб. Таким образом, по итогам 2016 г. показатель может вырасти в 22,7 раза. По словам вице-президента РЖД Михаила Акулова, это связано с ростом перевозок. Планируемую по итогам этого года прибыль ФПК направит на обновление парка вагонов и развитие сервисов. ТАСС

Росавиация ограничила сертификаты двух авиакомпаний

Росавиация ограничила сертификаты эксплуатанта авиакомпаний «Псковавиа» до 7 декабря и мурманской «Арктики» до 16 декабря, следует из приказов, опубликованных на сайте ведомства. Интерфакс