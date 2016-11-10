На пенсионном рынке появилась вторая СРО

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) стала второй саморегулируемой организацией (СРО) на пенсионном рынке – в четверг Центробанк включил ее в перечень. С 2000 г. единственным профессиональным объединением на пенсионном рынке была Негосударственная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ), а в марте этого года она стала первой зарегистрированной СРО.

Документы на регистрацию АНПФ подавала еще в августе, почему решение по ее статусу принималось так долго, в ассоциации и ЦБ не прокомментировали. Учредителями АНПФ стали фонды групп «Сафмар», «Открытие», РГС и O1, а также ряд небольших фондов. Членами АНПФ являются 24 фонда, НАПФ – 56.

АНПФ будет настаивать на отмене моратория на формирование пенсионных накоплений, а также выступать за принятие закона о переходах застрахованных лиц и участвовать в формировании требований к порядку инвестирования средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, сообщил представитель АНПФ.

«Наличие двух СРО на рынке расширит возможности фондов донести до регулятора и властей позицию НПФ по самым важным вопросам развития пенсионной отрасли», – говорит исполнительный директор НПФ «Сафмар», член совета АНПФ Евгений Якушев. С ним согласен гендиректор НПФ «Будущее» Николай Сидоров.

«Сложно сказать, чем цели НАПФ отличаются от целей группы лиц, которые учредили АНПФ. Глубокой целесообразности в ее существовании я не вижу, как и глубоких идеологических разногласий», – говорит гендиректор НПФ «Национальный» (член НАПФ) Светлана Касина.

«НАПФ проводит комплексные проверки по вопросу инвестирования средств, АНПФ также будут обязаны проводить подобные проверки. Если они их будут проводить формально и выяснится, что ассоциация создавалась исключительно для того, чтобы на какой-то период времени прикрыть своих участников и их реальные, но сомнительные сделки, то все равно будут выявлены дыры в активах. Кончится это тем, что эта СРО не будет долго работать», – категорична Касина.