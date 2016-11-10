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Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: Пенсии дважды объединились

На пенсионном рынке появилась вторая СРО

Организация будет отстаивать размораживание пенсионных накоплений
На пенсионном рынке появилась вторая саморегулируемая организация
На пенсионном рынке появилась вторая саморегулируемая организация
А. Астахова / Ведомости

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) стала второй саморегулируемой организацией (СРО) на пенсионном рынке – в четверг Центробанк включил ее в перечень. С 2000 г. единственным профессиональным объединением на пенсионном рынке была Негосударственная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ), а в марте этого года она стала первой зарегистрированной СРО.

Документы на регистрацию АНПФ подавала еще в августе, почему решение по ее статусу принималось так долго, в ассоциации и ЦБ не прокомментировали. Учредителями АНПФ стали фонды групп «Сафмар», «Открытие», РГС и O1, а также ряд небольших фондов. Членами АНПФ являются 24 фонда, НАПФ – 56.

АНПФ будет настаивать на отмене моратория на формирование пенсионных накоплений, а также выступать за принятие закона о переходах застрахованных лиц и участвовать в формировании требований к порядку инвестирования средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, сообщил представитель АНПФ.

«Наличие двух СРО на рынке расширит возможности фондов донести до регулятора и властей позицию НПФ по самым важным вопросам развития пенсионной отрасли», – говорит исполнительный директор НПФ «Сафмар», член совета АНПФ Евгений Якушев. С ним согласен гендиректор НПФ «Будущее» Николай Сидоров.

«Сложно сказать, чем цели НАПФ отличаются от целей группы лиц, которые учредили АНПФ. Глубокой целесообразности в ее существовании я не вижу, как и глубоких идеологических разногласий», – говорит гендиректор НПФ «Национальный» (член НАПФ) Светлана Касина.

«НАПФ проводит комплексные проверки по вопросу инвестирования средств, АНПФ также будут обязаны проводить подобные проверки. Если они их будут проводить формально и выяснится, что ассоциация создавалась исключительно для того, чтобы на какой-то период времени прикрыть своих участников и их реальные, но сомнительные сделки, то все равно будут выявлены дыры в активах. Кончится это тем, что эта СРО не будет долго работать», – категорична Касина.

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