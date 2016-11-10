Matrix Capital усилила команду

Павел Малый присоединился к инвестиционному бутику Павла Теплухина Matrix Capital в качестве партнера и будет развивать инвестиционно-банковское направление, сообщила компания. Малый в 2011–2016 гг. занимал посты члена совета директоров и заместителя предправления «Сибур холдинга». В 2010–2011 гг. отвечал за сделку по приобретению «Сибура» его текущими контролирующими акционерами и за реорганизацию активов компании. С 2004 по 2010 г. прошел путь от должности директора до главы инвестиционного банка UBS по России, Украине и Казахстану. Интерфакс

Хакеры атакуют российские банки ежедневно

Все российские банки ежедневно подвергаются кибератакам, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. 8 ноября Сбербанк отразил серию DDoS-атак, организованных из нескольких десятков стран. Похожей атаке ранее подверглись Альфа-банк, ВТБ, Банк Москвы, Росбанк и Московская биржа. Позднее ЦБ сообщил, что выявил атаки на ряд крупных банков, в которых участвовали бот-сети, состоящие из так называемых устройств интернета вещей. Информацию об атаках ЦБ передал в правоохранительные органы. ТАСС

«М2М прайвет банк» остановил платежи

В «М2М прайвет банке» не проходят платежи. «По техническим причинам у нас не проходят платежи», – сказали порталу «Банки.ру» в колл-центре кредитной организации. При этом в колл-центре не назвали точные сроки устранения технических проблем. Ранее Московская биржа сообщала, что банк не исполнил обязательства по второй части сделки репо на 329,4 млн руб. К банку применена мера ответственности – вынесено официальное предупреждение. С июля 2016 г. владельцем 100% акций кредитной организации является Азиатско-Тихоокеанский банк. Banki.ru