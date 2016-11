Выходец из Uber стал топ-менеджером Vimpelcom

Марк Макганн стал директором по внешним связям Vimpelcom Ltd. Макганн занимал различные должности в Brunswick Group, Alcatel, отвечал за связи с госорганами New York Stock Exchange, его последнее место работы перед приходом в Vimpelcom – компания Uber, где он руководил внешними связями в регионе EMEA. Одновременно Vimpelcom назначил бывшего гендиректора своей пакистанской «дочки» Mobilink Джеффри Хедберга директором по персоналу Vimpelcom Ltd. Интерфакс

МТС приобрела по оферте облигации на 661,6 млн руб.

МТС выкупила у инвесторов в рамках оферты 661 630 облигаций 8-й серии по цене 100% от номинала, составляющего 1000 руб. На выкуп оператор потратил 661,63 млн руб. Размер выпуска составляет 15 млрд руб., таким образом, эмитент выкупил 4,4% займа. Интерфакс

«Таттелеком» планирует привлечь кредит на 800 млн руб.

«Таттелеком» планирует привлечь кредитную линию с лимитом 800 млн руб. Средства предполагается привлечь на срок 36 месяцев по ставке не более 10,2% годовых. Интерфакс