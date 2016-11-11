Миллиарды под майонезом

РФПИ, государственный инвестфонд Абу-Даби Mubadala и их партнеры вложат 10 млрд руб. в одного из крупнейших производителей масложировой продукции – группу компаний «Эфко»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с партнерами, включая инвестфонд Mubadala, заявили о намерении инвестировать 10 млрд руб. в один из крупнейших масложировых холдингов России – ГК «Эфко». Соответствующее соглашение стороны подписали 10 ноября, уточняется в сообщении РФПИ. Представитель «Эфко» информацию подтвердил. Представитель Mubadala на запрос не ответил.

«Эфко» – один из ведущих производителей майонеза, растительного масла, кетчупа, в том числе под брендами «Слобода» и Altero (см. график). Группа выпускает пищевые ингредиенты для кондитерской, хлебопекарной и других отраслей, а также компоненты кормов для сельхозживотных и птиц. Предприятия группы находятся в Белгородской, Воронежской, Свердловской и Московской областях, Краснодарском крае и Республике Казахстан.

Консолидированная выручка группы по РСБУ в 2015 г. составила 81,6 млрд руб., чистая прибыль – 1,9 млрд руб., указано на сайте группы. Основной акционер холдинговой «Эфко продукты питания» – кипрская «Эфко фудс плс» с 94,33% акций. Она, в свою очередь, принадлежит топ-менеджерам группы во главе с ее председателем совета директоров Валерием Кустовым, сообщал журнал Forbes.

РФПИ основан в 2011 г. для инвестирования совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами в капитал российских компаний. Mubadala создан правительством Абу-Даби, одного из богатейших эмиратов, в 2002 г. для диверсификации экономики страны. Изначально фонд инвестировал в аэрокосмический сектор, полупроводники, горно-металлургическую и нефтегазовую отрасли, возобновляемые источники энергии, IT, здравоохранение, недвижимость и инфраструктуру, сектор услуг. Под управлением фонда находятся активы стоимостью $63,5 млрд, утверждает Mubadala. В России фонд уже участвует в ряде проектов, в том числе сельскохозяйственных (подробнее см. врез).

Российское сельское хозяйство имеет высокий потенциал развития, отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Консорциум получит значительный, но не контрольный пакет по итогам сделки с ГК «Эфко», уточнил представитель РФПИ. Будет ли «Эфко» проводить допэмиссию или же действующие акционеры продадут свои пакеты, представитель РФПИ не уточнил; представитель «Эфко» этот вопрос комментировать отказался. Если сделка состоится, то РФПИ с партнерами получат два места в совете директоров российской компании, в который сейчас входят пять человек.

Вырученные средства «Эфко» направит на финансирование долгосрочного роста, включая выход на новые рынки СНГ, Ближнего Востока и Азии, уточняется в заявлении РФПИ. Среди проектов – расширение производства завода по переработке масличных в порту Тамань и мощностей по производству пищевых ингредиентов, строительство нового маслоэкстракционного завода на севере Казахстана, покупка поливных земель для выращивания семенной сои и др., уточнил представитель РФПИ.

Арабские инвесторы ищут активы для инвестиций, связанные с продовольствием, по всему миру и поэтому в России в том числе их ждали с большим нетерпением, напоминает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Если сделки с «Эфко» и АФГ «Националь» в итоге будут закрыты, то это будут первые вложения в российское сельское хозяйство, напоминает он. Интерес ближневосточных инвесторов к российскому агросектору понятен, считает аналитик БКС Марат Ибрагимов. После девальвации рубля российское сельское хозяйство стало привлекательным и получило новый импульс для завоевания мировых рынков, особенно это касается основных биржевых товаров – зерна, мяса, молока, масла, уточняет эксперт.