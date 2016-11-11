Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: Томографы идут на биржу

Германский Siemens планирует разместить на бирже акции своего бизнеса по производству медицинского и диагностического оборудования. Об этом Siemens сообщил одновременно с финансовым отчетом за IV квартал финансового года, завершившегося 30 сентября 2016 г. Когда может состояться размещение, в документе не уточняется.

В 2014 г. Siemens решил выделить этот бизнес в отдельную компанию в рамках концерна, чтобы она могла лучше адаптироваться к изменениям на рынке здравоохранения. Этот процесс завершен, уточняется в сообщении Siemens. Следующим этапом станет IPO этого бизнеса. Скорее всего, Siemens сохранит контрольный пакет акций, цитирует The Wall Street Journal финансового директора компании Ральфа Томаса.

«Медицинская техника – один из самых привлекательных бизнесов нашей компании, если не самый привлекательный», – прокомментировал в интервью Bloomberg TV решение гендиректор Siemens Джо Кэзер. Подразделение здравоохранения обеспечивает существенную часть дохода Siemens – 697 млн евро, или 39% чистой прибыли концерна за IV квартал, по итогам всего финансового года эти показатели составили 2,3 млрд евро и 31%. В целом в 2016 финансовом году прибыль Siemens сократилась почти на четверть до 5,6 млрд евро при росте выручки на 5% до 79,6 млрд евро.

Десятого ноября акции Siemens на бирже во Франкфурте обновили 16-летний максимум в 109 евро за бумагу, а по итогам дня подорожали на 4,2% до 108,9 евро, отмечает Reuters.

За последние годы Siemens перестал производить многие потребительские товары – мобильные телефоны, световые приборы, слуховые аппараты – и сфокусировался на производстве оборудования, машиностроении и развитии энергетики как на основных направлениях, напоминает Bloomberg.