Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: Томографы идут на биржу

Томографы идут на биржу

Промышленный концерн Siemens намерен вывести на биржу подразделение по производству медицинского оборудования
Промышленный концерн Siemens намерен вывести на биржу подразделение по производству медицинского оборудования
Промышленный концерн Siemens намерен вывести на биржу подразделение по производству медицинского оборудования
Matthias Schrader / AP

Германский Siemens планирует разместить на бирже акции своего бизнеса по производству медицинского и диагностического оборудования. Об этом Siemens сообщил одновременно с финансовым отчетом за IV квартал финансового года, завершившегося 30 сентября 2016 г. Когда может состояться размещение, в документе не уточняется.

В 2014 г. Siemens решил выделить этот бизнес в отдельную компанию в рамках концерна, чтобы она могла лучше адаптироваться к изменениям на рынке здравоохранения. Этот процесс завершен, уточняется в сообщении Siemens. Следующим этапом станет IPO этого бизнеса. Скорее всего, Siemens сохранит контрольный пакет акций, цитирует The Wall Street Journal финансового директора компании Ральфа Томаса.

«Медицинская техника – один из самых привлекательных бизнесов нашей компании, если не самый привлекательный», – прокомментировал в интервью Bloomberg TV решение гендиректор Siemens Джо Кэзер. Подразделение здравоохранения обеспечивает существенную часть дохода Siemens – 697 млн евро, или 39% чистой прибыли концерна за IV квартал, по итогам всего финансового года эти показатели составили 2,3 млрд евро и 31%. В целом в 2016 финансовом году прибыль Siemens сократилась почти на четверть до 5,6 млрд евро при росте выручки на 5% до 79,6 млрд евро.

Десятого ноября акции Siemens на бирже во Франкфурте обновили 16-летний максимум в 109 евро за бумагу, а по итогам дня подорожали на 4,2% до 108,9 евро, отмечает Reuters.

За последние годы Siemens перестал производить многие потребительские товары – мобильные телефоны, световые приборы, слуховые аппараты – и сфокусировался на производстве оборудования, машиностроении и развитии энергетики как на основных направлениях, напоминает Bloomberg.

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