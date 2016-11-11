Помидоров три года ждут

Минсельхоз предлагает отложить на 2–3 года снятие запрета на ввоз в Россию томатов из Турции, сообщила пресс-служба ведомства. За этот период российские производители, которые начали заниматься выращиванием овощей, пройдут инвестиционную фазу и смогут конкурировать с турецкими томатами, объяснил представитель министерства. Ранее владелец крупного агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович не исключал, что компания может отказаться от реализации тепличного проекта по выращиванию томатов, огурцов и зелени в случае снятия санкций с Турции. ТАСС

Распредцентр на паузе

Холдинг «Росагромаркет», созданный Proxima Capital Group совместно с девелопером «Ермак», отложил на начало 2017 г. старт строительства оптово-распределительного центра (ОРЦ) в Новосибирской области за 16,5 млрд руб., рассказал гендиректор «Росагромаркета» Богдан Григорьев. Прежде компания хотела начать строить ОРЦ во II квартале 2016 г. «Ввиду определенных трудностей с федеральным бюджетом Минсельхоз отложил отбор проектов по ОРЦ до конца текущего года – I квартала 2017 г.», – пояснил он. Интерфакс

Дешевым таблеткам рекомендована свобода

Минздрав допускает возможность отпустить для эксперимента цены на самые дешевые лекарства, но решений еще не принято, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. «Мы бы не стали возражать, чтобы пилотно отпустить цены на самый нижний сегмент – не 50, а 30 руб., для того чтобы посмотреть в течение нескольких месяцев, изменится ли ситуация каким-то образом, не будет ли она в минус идти для покупателей», – ответила она на вопрос о возможности отмены госрегулирования цен на жизненно важные препараты. ТАСС

Власти согласовали IKEA в Совхозе им. Ленина

Градостроительный совет Московской области согласовал концепцию строительства нового магазина IKEA в Ленинском районе Подмосковья в районе сельского поселения Совхоз им. Ленина, сообщила пресс-служба зампреда правительства Подмосковья Германа Елянюшкина. Магазин общей площадью 36 000 кв. м возведут на участке в 9 га на пересечении МКАД и Каширского шоссе. Инвестор планирует ввести его в эксплуатацию во второй половине 2018 г. Интерфакс

«Минводы Боржоми» текут к Уралу

Антимонопольная служба (ФАС) получила на рассмотрение ходатайство «Минеральных вод Боржоми» о приобретении 100% долей в уставном капитале компании «Чистая вода» из Свердловской области, которая занимается производством ароматизированных безалкогольных напитков. ФАС продлила рассмотрение ходатайства. По данным «СПАРК-Интерфакса», «Минеральные воды Боржоми» принадлежат Georgian Glass & Mineral Water Co, компания «Чистая вода» – частному лицу. Интерфакс