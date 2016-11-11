Собянин велел отложить кусачки

Московские власти прекращают демонтаж воздушных линий связи. Они разработают правила размещения кабелей и будут браться за кусачки только в случае их нарушения

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил своему заместителю Петру Бирюкову и руководителю департамента топливно-энергетического хозяйства Павлу Ливинскому подготовить поправки в закон о благоустройстве Москвы, регламентирующий прокладку воздушных кабелей, и поправки в Кодекс об административных правонарушениях Москвы, предусматривающие штрафы за несанкционированную прокладку воздушных линий. Это следует из протокола заседания мэрии, с которым ознакомились «Ведомости».

Мэрия это не комментирует, а ее сотрудник подтвердил, что она «рассматривает вопрос введения воздушных кабелей в правовое поле». В ходе обсуждения было решено, что полного демонтажа воздушных линий связи в ближайшее время не будет – снимать их будут в местах, благоустроенных по программе «Моя улица», и только там, где построена необходимая для этого кабельная канализация, уверяет собеседник «Ведомостей». По его словам, планируется, что на других улицах и внутри кварталов кабели снимать не будут. Исключение составят объекты, действительно представляющие опасность для окружающих: линии длиной свыше 100 м, кабели, закрепленные на ненадежных и аварийных опорах и т. п., бесхозные провода, утверждает собеседник «Ведомостей». Возможность введения штрафов за несанкционированную прокладку проводов он прокомментировать затруднился.

По данным Мосжилинспекции, в Москве насчитывается более 250 000 воздушных кабельных линий и сетей, проложенных в многоквартирные дома. Треть из них не имеет технической документации, проложена и смонтирована с нарушением технологии, сообщало ведомство.

Что делать с воздушными линиями связи, московские чиновники обсуждают не первый год. До сих пор речь шла о переносе их в кабельную канализацию. В сентябре представители «Вымпелкома» и «дочки» «Мегафона» NetByNet сообщили о демонтаже их линий в Выхине и Сокольниках. При этом по крайней мере два оператора получили предписание от префектуры Юго-Восточного округа демонтировать и перенести в кабельную канализацию часть линий связи до 14 декабря 2016 г.

Провода в воздухе По оценке департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, на линии связи приходится 60% воздушных проводов в Москве. 30% воздушных линий связи можно отнести к аварийным или бесхозным, отмечает представитель ДИТ Елена Новикова.

«Вымпелком» разделяет идею благоустройства города, но ее реализация не должна создавать проблем для абонентов, говорит представитель оператора Анна Айбашева. А во время последних обрезов кабелей без фиксированного интернета остались жители десятков домов, утверждает она.

Во второй половине октября снимать провода перестали, сказал сотрудник одного из провайдеров. Режут – но в вялотекущем режиме, утверждает сотрудник другого.

Сейчас правил размещения воздушных линий нет – основанием для их строительства является проект, согласованный оператором с управляющей компанией, рассказывает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Он поддерживает введение таких правил, штрафы за несанкционированную прокладку, возможно, тоже нужны: они дисциплинируют провайдеров и избавят Москву от хаотического нагромождения проводов.

Прокладку 1 км кабеля в московской кабельной канализации

(с учетом оформления разрешительной документации) Мирзабеков оценивает в 200 000 руб.

Воздушные линии связи крупных операторов, включая «Ростелеком», и так находятся в правовом поле – при строительстве этих линий была получена вся разрешительная документация, монтаж проводился в строгом соответствии с нормами и правилами, утверждает представитель «Ростелекома».

«Мегафон» не знает об инициативах московских властей и считает цивилизованным обсуждение нормативного регулирования воздушных линий, а не только планов по их демонтажу, говорит представитель оператора Юлия Дорохина. Введение мер ответственности без должного регулирования размещения линий связи может стать барьером для бизнеса и отразиться на тарифах для абонентов, предупреждает она.