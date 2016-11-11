Доступ «Роснефти» к «Сахалину-2» снова обжаловал «Газпром»

«Газпром» обжаловал отказ Верховного суда рассматривать кассационную жалобу по делу о доступе «Роснефти» к газопроводу «Сахалин-2», говорится в материалах дела. С такой же жалобой 3 ноября обратился в суд оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy. Это повторное обращение сторон: в середине января и начале февраля были зарегистрированы подобные жалобы, однако суд так и не назначил даты их рассмотрения. Интерфакс

Предложения Fesco о реструктуризации евробондов отклонены

Группа держателей евробондов Fesco (два выпуска на общую сумму $875 млн) отклонила предложения компании о реструктуризации долга, говорится в ее сообщении. Рассматривались различные варианты, в том числе возможность дополнительной компенсации держателям бондов в виде миноритарного пакета акций, отмечает Fesco. Компания продолжит в течение следующих недель взаимодействие с консультантами держателей бондов, а также рассчитывает повторно вступить в прямые переговоры с держателями. Интерфакс

Иран представит нефтяные контракты российским компаниям

Иран представит свои нефтяные контракты российским компаниям 17 ноября в Тегеране, сообщил замминистра нефти страны Амир Хосейн Заманиния. Он отметил, что уже в декабре могут быть конкретные договоренности. Шесть компаний уже заключили предварительные соглашения о намерениях по работе на территории Ирана, сказал чиновник, – «Лукойл», «Зарубежнефть», «Татнефть», «Роснефть», «Газпром нефть» и «Газпром». Интерфакс

«Юнипро» получила первые страховые выплаты по Березовской ГРЭС

«Юнипро» получила первую часть страховых выплат по Березовской ГРЭС – 5,7 млрд руб., следует из материалов компании. Значительная часть страховых выплат ожидается в первом полугодии 2017 г. В компании подтвердили срок завершения ремонтных работ на пострадавшем от пожара третьем энергоблоке ГРЭС не ранее середины 2018 г. Интерфакс

«Аэрофлот» может поменять стратегию из-за продажи «России»

«Аэрофлоту» придется менять стратегию развития, если правительство решит продать авиакомпанию «Россия», заявил председатель совета директоров перевозчика Кирилл Андросов. «У «Аэрофлота» есть стратегия, которую утвердил совет директоров, и авиакомпании «Россия» как региональному перевозчику в ней уделено очень большое место», – отметил он. Интерфакс