Цифры. Тенденции. События

13,18% годовых

Составила в сентябре 2016 г. средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, выданным банками (за исключением Сбербанка) малому и среднему бизнесу на срок до года, сообщает Центробанк. Это минимальный уровень с ноября 2014 г., когда ставка составила 13,87%. А ставка по кредитам на срок свыше года в сентябре снизилась до 14,87%, минимального уровня с ноября 2014 г. (14,31%). Интерфакс

ВТБ выдаст малому бизнесу больше кредитов

ВТБ рассчитывает в 2016 г. увеличить кредитный портфель малому и среднему бизнесу в 1,7 раза – до 300 млрд руб. со 170 млрд руб. в 2015 г., сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Михаил Осеевский. По итогам девяти месяцев 2016 г. портфель кредитов малому и среднему бизнесу ВТБ составил 273,3 млрд руб. По законам России малым предприятием считается компания с годовой выручкой до 800 млн руб., а средним – до 2 млрд руб. В 2017 г. банк рассчитывает нарастить кредитный портфель теми же темпами, что и в 2016 г., если сбудутся прогнозы роста ВВП. Интерфакс

Депутаты предложили увеличить штраф для ИП

Народное собрание Карачаево-Черкесии внесло на рассмотрение Госдумы законодательную инициативу, предполагающую увеличение в 80 раз минимального штрафа для индивидуальных предпринимателей, работающих без государственной регистрации, – с 500 до 40 000 руб. Парламентарии отмечают, что штраф не повышался с 2002 г. и сейчас значительно меньше обязательных страховых взносов, налогов и штрафов за непредставление отчетности. Интерфакс