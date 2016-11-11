Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: Поправка

В статье «Привычка к бедности» (№ 211 от 10.11.2016, стр. 06) следует читать: «По расчетам авторов доклада, численность россиян, живущих ниже уровня бедности, во II квартале 2016 г. по сравнению с I кварталом сократилась с 23,4 млн до 21,4 млн человек (с 16 до 14,6% населения)».

В статье «Энел Россия» станет частью «Интер РАО» (№ 211 от 10.11.2016, стр. 10) неверно указаны должность гендиректора группы Enel Франческо Стараче и фамилия финансового директора «Энел Россия» Юлии Матюшовой.

Редакция приносит извинения.