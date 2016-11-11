Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: Слова

Игорь Конашенков

«Удлинять их [гуманитарные паузы] просто так, чтобы террористы смогли получше восстановить свою боеспособность, полагаем контрпродуктивным».

По словам представителя Минобороны, получена просьба от ООН об удлинении гуманитарных пауз в Алеппо, но при этом ООН не доставляет помощь. («Ведомости»)

Антон Силуанов

«Кадыров еще не знает, какой объем трансфертов он получит, потому что у нас объемы межбюджетных трансфертов еще не распределены».

Министр финансов ответил на критику главы Чечни, который выразил недовольство сокращением финансирования в 2017 г. (телеканал «Дождь»)

Елена Мизулина

«Все надежды на обновленную Думу и отсутствие в ней так называемого педофильского лобби <...> рухнули».

Сенатор недовольна тем, что ее не позвали на заседание комитета по законодательству, отклонившего поправку о снятии срока давности для педофилов. («Ведомости»)