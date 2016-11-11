Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: Знал бы прикуп

Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 63,42

За последние две недели курс рубля незначительно снизился. За девять последних торговых дней официальный курс доллара увеличился лишь на 38 коп. до 63,42 руб./$. Долларовые сбережения в рублевом эквиваленте подорожали на 0,6%.

Евро 69,34

Официальный курс евро вырос на 58 коп. до 69,34 руб. Стоимость активов, номинированных в евро, увеличилась на 0,8%.

Но с начала 2016 г. доллар подешевел на 13%, а евро – на 12,9%.

Акции и облигации

Российский рынок акций вновь преодолел отметку 2000 пунктов по индексу ММВБ. За девять последних торговых сессий на Московской бирже он вырос на 3,2%. В четверг биржевые торги закрылись на уровне 2044,03 пункта. А вот долларовый индекс РТС практически не изменился (+0,1%). К закрытию торгов в четверг он достиг отметки 993,84 пункта. 80% наиболее ликвидных рублевых акций выросли в цене.

Доходность рублевых гособлигаций составляет 7,13–9,59% годовых, а корпоративных – 9,3–13%.

Паи

За период с 27 октября по 9 ноября лишь каждый восьмой из открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) огорчил пайщиков убытками. Инвестиции в фонды акций компаний потребительского сектора обернулись потерей 0,5–3% вложений. Лучшие результаты на этот раз показали фонды акций компаний электроэнергетики, рост стоимости паев которых составил 5–10%.

ПИФы, инвестирующие в золото, а также другие драгоценные металлы, принесли пайщикам 3,3–4% прибыли.

Вклады

МКБ снизил ставки депозитов в рублях на 0,25 процентного пункта, а Росбанк – на 0,2 п. п. при вложении на год. Одновременно Росбанк снизил долларовые ставки на 0,1–0,5 п. п. и прекратил прием вкладов в евро. В Бинбанке и «МДМ банке» доходность долларовых вкладов уменьшилась на 0,05–0,5% годовых, а в евро – на 0,25–0,5%.

Банки постепенно возвращаются к сезонным вкладам. Так, «МТС банк» в четверг начал принимать средства (от 1000 руб.) во вклад «МТС супердоходный» сроком шесть месяцев под 8,6–9% годовых. А банк «Уралсиб» предложил сезонный вклад на сумму от 50 000 руб. с дифференцированной ставкой (в среднем 8,5% годовых) на срок 100, 200 или 400 дней.

Действующие ставки см. на стр. 09.

Золото

$1268

Несмотря на взлет цен на золото до $1330 за тройскую унцию на новостях о победе Дональда Трампа на выборах президента США, в целом за две недели золото подешевело на 0,1% до $1268 за унцию.

Использована информация Thomson Reuters, НЛУ, Московской биржи

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