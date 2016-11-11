Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 63,42

За последние две недели курс рубля незначительно снизился. За девять последних торговых дней официальный курс доллара увеличился лишь на 38 коп. до 63,42 руб./$. Долларовые сбережения в рублевом эквиваленте подорожали на 0,6%.

Евро 69,34

Официальный курс евро вырос на 58 коп. до 69,34 руб. Стоимость активов, номинированных в евро, увеличилась на 0,8%.

Но с начала 2016 г. доллар подешевел на 13%, а евро – на 12,9%.

Акции и облигации

Российский рынок акций вновь преодолел отметку 2000 пунктов по индексу ММВБ. За девять последних торговых сессий на Московской бирже он вырос на 3,2%. В четверг биржевые торги закрылись на уровне 2044,03 пункта. А вот долларовый индекс РТС практически не изменился (+0,1%). К закрытию торгов в четверг он достиг отметки 993,84 пункта. 80% наиболее ликвидных рублевых акций выросли в цене.

Доходность рублевых гособлигаций составляет 7,13–9,59% годовых, а корпоративных – 9,3–13%.

Паи

За период с 27 октября по 9 ноября лишь каждый восьмой из открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) огорчил пайщиков убытками. Инвестиции в фонды акций компаний потребительского сектора обернулись потерей 0,5–3% вложений. Лучшие результаты на этот раз показали фонды акций компаний электроэнергетики, рост стоимости паев которых составил 5–10%.

ПИФы, инвестирующие в золото, а также другие драгоценные металлы, принесли пайщикам 3,3–4% прибыли.

Вклады

МКБ снизил ставки депозитов в рублях на 0,25 процентного пункта, а Росбанк – на 0,2 п. п. при вложении на год. Одновременно Росбанк снизил долларовые ставки на 0,1–0,5 п. п. и прекратил прием вкладов в евро. В Бинбанке и «МДМ банке» доходность долларовых вкладов уменьшилась на 0,05–0,5% годовых, а в евро – на 0,25–0,5%.

Банки постепенно возвращаются к сезонным вкладам. Так, «МТС банк» в четверг начал принимать средства (от 1000 руб.) во вклад «МТС супердоходный» сроком шесть месяцев под 8,6–9% годовых. А банк «Уралсиб» предложил сезонный вклад на сумму от 50 000 руб. с дифференцированной ставкой (в среднем 8,5% годовых) на срок 100, 200 или 400 дней.

Действующие ставки см. на стр. 09.

Золото

$1268

Несмотря на взлет цен на золото до $1330 за тройскую унцию на новостях о победе Дональда Трампа на выборах президента США, в целом за две недели золото подешевело на 0,1% до $1268 за унцию.

Использована информация Thomson Reuters, НЛУ, Московской биржи