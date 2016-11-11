43 млн руб. экономии

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил снизить расходы на зарплату себе и чиновникам своей администрации. Поправка, которую он внес ко второму чтению проекта бюджета, предусматривает сокращение расходов на содержание губернатора на 249 000 руб., на содержание администрации – на 42,5 млн руб. Ведомости

Сдано больше, чем построено

С января по сентябрь в Петербурге было введено в эксплуатацию 164 500 кв. м качественных складских площадей, из них 66% построены по схеме built-to-suit, подсчитали в Knight Frank St-Petersburg. Чистое поглощение складских площадей по итогам трех кварталов 2016 г. составило 180 000 кв. м. Доля вакантных площадей в III квартале к предыдущему кварталу снижалась на 1 п. п. в классе А и на 2 п. п. в классе В до 5,3%. Ведомости

Порты увеличили оборот

Объем перевалки грузов в российских портах Балтийского бассейна в январе – октябре 2016 г. увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2% до 195,6 млн т, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ. Обработка наливных грузов выросла на 2,4% до 121,7 млн т, перевалка сухогрузов – на 1,2% до 73,9 млн т. Интерфакс