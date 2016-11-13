Glorax закрепилась на Лиговке

Жилой комплекс комфорт-класса будет построен на участке площадью 2,8 га на Лиговском проспекте, 271, который компания ранее приобрела в собственность, инвестиции составят 5,5 млрд руб., сообщает пресс-служба Glorax Development. Площадь комплекса составит 106 000 кв. м, планируется также строительство детского сада.

Участок на Лиговском проспекте, 271, ранее занимали корпуса колбасного завода «Самсон», часть из которых построена в 1905 г. В июле 2016 г. начался их снос, что вызвало протесты градозащитников. Но снос был разрешен, так как здания не являются памятниками. Ранее этот участок принадлежал ООО «Самсон-Лиговка», знает один из градозащитников. Связаться с представителями компании не удалось.

Ранее Glorax Development сообщила о строительстве на Лиговском проспекте, 232, многофункционального комплекса площадью 70 000 кв. м стоимостью 3,4 млрд руб. Под жилье в нем отведено 40 000 кв. м.

Оба участка Glorax Development на Лиговском проспекте расположены довольно близко к центру города, в пешеходной доступности есть метро, говорит Николай Пашков, гендиректор Knight Frank St Petersburg. Это перспективная для жилой застройки территория, но запустить там первый проект может быть непросто, особенно новому для рынка игроку, считает Анна Сигалова, замдиректора департамента инвестиционных услуг Colliers International в Петербурге. Пока это неоднозначная территория для проекта комфорт-класса, отмечает она. Сигалова оценивает стоимость жилья в этой локации в 100 000 руб. за 1 кв. м. Пашков считает, что квартиры здесь могут продаваться по 110 000–130 000 руб. за 1 кв. м.

Московская Glorax Development вышла на рынок в 2014 г. Входит в Glorax Group, которой управляет экс-совладелец Tekta Group Андрей Биржин. Общая площадь проектов Glorax Development, по данным пресс-службы, около 1 млн кв. м. В Петербурге ведет работы в четырех проектах, в планах – Golden City площадью 450 000 кв. м на Васильевском острове.