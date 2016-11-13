Два топ-менеджера ушли из ЛСР

Андрей Никитин, около года проработавший финансовым директором группы ЛСР, покинул компанию по личным причинам, сообщила ее пресс-служба. Исполняющим обязанности финдиректора назначен Дмитрий Кутузов, который работает в ЛСР с 2004 г. В сентябре Никитин получил 1,926% уставного капитала ЛСР в рамках программы мотивации топ-менеджмента, но с 27 октября у него нет акций ЛСР, следует из материалов компании. Из компании ушла Татьяна Чернышева, которая с июля этого года занимала должность заместителя гендиректора по кадровой политике группы ЛСР. Ведомости

Accor в Архангельске

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон-инвест» планирует до конца 2017 г. завершить строительство в Архангельске гостиницы международной сети Accor, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. В гостинице «Novotel-Архангельск» будет 90 номеров. Строительство ведется в рекреационном районе новой застройки на набережной Северной Двины. Проект реализуется в рамках туристско-рекреационного кластера «Беломорский». В едином комплексе с гостиницей планируется возведение многофункционального офисного центра площадью более 20 000 кв. м. Инвестиции в проект оцениваются в 976 млн руб. Ведомости