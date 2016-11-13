ЦБ не верит аудиторам

С начала 2016 г. ЦБ отозвал лицензии у 77 банков, 58 из них были признаны банкротами и у 52 из них (89,7%) имелись аудиторские заключения о достоверности годовой отчетности, сообщил главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд: «Очевидно, что там была заведомо искаженная бухгалтерская отчетность, которую аудиторы подтверждали. Это не единичные случаи, а массовое явление». По словам Горегляда, ситуация в других финансовых отраслях еще плачевнее. Связано это с тем, что исторически регулирование банковского сектора было более продвинутым, нежели регулирование остальных финансовых рынков. Banki.ru

Акции «Газпрома» для Патрушева

Предправления Россельхозбанка и член совета директоров «Газпрома» Дмитрий Патрушев (сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева) купил акции газовой монополии на 6,76 млн руб., следует из сообщения «Газпрома». В июле им были приобретены акции примерно на 6,44 млн руб., а в августе – на 320 000 руб. Теперь Патрушев-младший владеет 0,0002% обыкновенных акций газового монополиста. Ведомости

Лизингу не дадут нормативы

Центробанк планирует ввести формы аккредитации и саморегулирование в лизинговой отрасли, заявил директор департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев. По его словам, это позволит повысить прозрачность лизинговых компаний для инвесторов и кредиторов. «Конечная цель этого – снижение стоимости фондирования лизингового бизнеса, а затем и снижение стоимости лизинга для клиентов», – отметил Моисеев. Лизинговые компании также планируется перевести на новый план счетов и новую отчетность, сообщил он, отметив, что ЦБ не предполагает вводить нормативы. «Через два-три года эта индустрия <...> сможет наравне тягаться с банковским сектором по уровню ставок и объему», – отметил он. ТАСС, Интерфакс

«ВТБ 24» добавят капитала

«ВТБ 24» планирует увеличить уставный капитал на 9,4 млрд руб., свидетельствуют материалы по итогам наблюдательного совета банка. Банк планирует разместить 9,4 млрд обыкновенных акций номиналом 1 руб., таким образом, после завершения допэмиссии капитал может вырасти на 9%. Интерфакс

Fitch повысило рейтинг «Тинькофф банку»

Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и местной валюте «Тинькофф банка» до уровня ВВ- с В+, прогноз – «стабильный». «Повышение рейтингов <...> до уровня BB- отражает более сильные и устойчивые финансовые показатели банка на протяжении кредитного цикла по сравнению с конкурентами», – говорится в сообщении агентства. Ведомости