Москва освободит башни

Сейчас операторы без специальных разрешений могут ставить в Москве только столбы

Операторы и инфраструктурные компании смогут строить в Москве мачты сотовой связи и кабельную канализацию без получения специального разрешения, следует из проекта постановления московского правительства, опубликованного на сайте департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. Делается это для снижения административных барьеров и улучшения динамики развития московского рынка связи, говорится в проекте.

Работа над документом велась давно – сейчас на уровне регионов идет дискуссия, считать ли сотовые вышки объектами капительного строительства, говорит сотрудник одного из операторов. Сотрудник другого оператора надеется, что документ примут до конца этого года.

По словам президента Ассоциации региональных операторов связи Юрия Домбровского, сейчас вышки сотовой связи (кроме столбов до 30 м без фундамента) считаются объектами капитального строительства. Для их сооружения необходимы соответствующие разрешения Росстройнадзора, Росреестра и прочих ведомств, объясняет он. Фактически требуется такой же комплект документов, как для строительства многоквартирного дома, на их получение уходит не меньше года, отмечает Домбровский.

Решение Москвы значительно облегчит развитие инфраструктуры связи, особенно в так называемой новой Москве, считает Домбровский. По его словам, в августе 2016 г. аналогичное решение приняла администрация Московской области.

Что разрешат строить По проекту не нужно будет разрешений на строительство вышек из металлоконструкций высотой до 50 м с бетонным пригрузом и заглублением в землю до 0,5 м, а также для бетонных или металлических столбов высотой до 40 м, вкопанных в землю на глубину до 4 м. Не потребуется разрешений и на строительство кабельной канализации на глубине 4 м, если диаметр труб, в которых будут прокладываться кабели, не будет превышать 10 см.

В год в Москве строятся десятки вышек, на которые сейчас требуется полный комплект разрешительных документов, а по новому проекту постановления необходимость в таких документах отпадет, знает человек, близкий к одной из инфраструктурных компаний.

Сейчас оформление различных документов при подготовке строительства капитальных объектов сооружений связи занимает в среднем больше 400 дней, требуется прохождение 18 процедур, утверждает представитель МТС Дмитрий Солодовников. Отмена разрешительной практики сократит затраты примерно втрое, а сроки реализации проектов – в полтора раза (без учета сроков проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ).

Московские власти осознают социальное значение сотовой связи и последовательно либерализуют доступ к инфраструктуре, необходимой для ее развития, замечает Домбровский. С конца 2012 г. московское правительство выделило на муниципальных объектах недвижимости свыше 1200 площадок операторам под базовые станции, рассказывала ранее представитель ДИТ Елена Новикова. В 2015 г. городские власти ввели единую тарифную сетку на доступ к этим объектам.

Сейчас никто не разрешит прокладывать кабельную канализацию в Москве без технических условий, наличия сертификата саморегулируемой организации, проекта, плана коммуникаций в районе, где намечается строительство, рассказывает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. В некоторых случаях требуется разрешение силовых структур, отмечает он. Трудно предположить, что будет отменено получение хотя бы части всей этой документации, рассуждает Мирзабеков. По его словам, сбор необходимых для строительства канализации документов в Москве занимает два-три месяца, а само строительство обходится как минимум в 5 млн руб. за 1 км коммуникаций.

«Вымпелком» поддерживает изменения, которые помогают сократить сроки запуска сетей в эксплуатацию, говорит его представитель Анна Айбашева.

Акты, подобные тому, что готовятся сейчас в Москве, приняты уже в десятках регионов – они позволяют увеличить зону покрытия и улучшить качество связи, говорит представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Необходимость получения такого же комплекта разрешений, как и для строительства зданий, а также соблюдение других норм градостроительного законодательства значительно увеличивают сроки строительства или делают его невозможным, сетует она.

Представитель ДИТ не ответил на запрос «Ведомостей».