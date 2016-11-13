Скончался руководитель российского eBay Владимир Долгов

Генеральный директор «eBay Россия» Владимир Долгов скончался в возрасте 57 лет. Эту информацию, появившуюся в соцсетях его знакомых, подтвердили в пресс-службе компании. Долгов возглавил российское подразделение eBay в июле 2012 г. До этого в 2005–2012 гг. он занимал должность генерального директора Google Russia, куда пришел из интернет-компании Ozon. Интерфакс

Регионального мультиплекса цифрового ТВ в ближайшие годы не будет

«В ближайшие шесть лет вопрос о запуске третьего мультиплекса (с участием региональных телекомпаний) стоять не будет», – сказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на заседании комитета Госдумы по налогам и сборам в пятницу. Из-за ситуации на рекламном рынке у телекомпаний сегодня нет достаточных финансовых ресурсов. По утверждению Волина, участники третьего мультиплекса должны будут ежегодно платить по 14 млрд руб. только за передачу сигнала. Интерфакс

АФК «Система» разместила биржевые бонды на 6,5 млрд руб.

АФК «Система» завершила размещение биржевых облигаций на 6,5 млрд руб. Сбор заявок АФК провела 2 ноября. В ходе размещения привлекаемая сумма была увеличена с запланированных 5 млрд до 6,5 млрд руб. Ставка 1–8-го купонов установлена на уровне 9,8% годовых, что соответствует доходности к четырехлетней оферте на уровне 10,04% годовых. Интерфакс

Прибыль Hon Hai снизилась на 10% из-за падения продаж iPhone

Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry Co., крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, сократила прибыль в III квартале на 8,7%, но показатель оказался лучше ожиданий рынка. Чистая прибыль компании в июле – сентябре составила 34,6 млрд новых тайваньских долларов ($1,1 млрд) против 37,9 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка компании слабо изменилась и составила 1,075 трлн новых тайваньских долларов. Hon Hai, входящая в Foxconn Technology Group, получает примерно половину выручки от выполнения заказов Apple. Как сообщалось, Apple в прошедшем квартале сократила выручку от продаж iPhone на 13%. Интерфакс

Российский стартап Blackmoon привлек $2,5 млн

Российский стартап Blackmoon Financial Group привлек финансирование в размере $2,5 млн от группы инвесторов, в которую входят инвестиционная группа Александра Мамута A&NN, венчурный фонд Target Global, фонд Flint Capital и ряд частных инвесторов. Blackmoon разработала бизнес-модель, позволяющую инвестировать в портфели кредитов, выданные небанковскими организациями. Интерфакс