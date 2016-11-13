Холостяки потратили $18 млрд

«Мы не думаем о нас как об обычной компании. Мы считаем себя экономикой», - заявил основатель Alibaba Джек Ма незадолго до окончания распродажи в этом году (цитата по сайту компании)

За 24 часа мировой распродажи 11 ноября, или в китайский День холостяка, на торговых площадках интернет-гиганта Alibaba продано товаров на $17,8 млрд, сообщила компания. Рекорд 2015 г. в $14,3 млрд руб., когда оборот китайской распродажи значительно превысил обороты культовых американских «черной пятницы» ($2,7 млрд, данные Practical Ecommerce) и «киберпонедельника» ($3,1 млрд), был побит еще за четыре часа до окончания акции.

В этом году для привлечения большего числа клиентов Alibaba сотрудничала с такими звездами, как футболист Дэвид Бекхэм и актриса Скарлетт Йохансон. В итоге продажи на площадках Alibaba уже через пять минут с начала акции превысили $1 млрд, а спустя 12,5 часа – $12 млрд. Клиенты из 207 стран и регионов ежесекундно делали около 140 000 заказов, отмечает Alibaba. Хотя аналитики Fung Global Retail & Technology прогнозировали, что на площадках Alibaba будет продано товаров на $20 млрд, напоминает Forbes.

Alibaba Group с капитализацией $232 млрд – крупнейший в Китае интернет-холдинг, объединяющий торговые площадки TaoBao, Tmal, Alibaba, AliExpress, Lazada, мобильные медиа и развлечения (видеопортал Youku, музыкальный сервис Alibaba Music), кинокомпанию Alibaba Pictures и др. Крупнейший пакет – у председателя совета директоров компании Джека Ма.

Alibaba устраивает распродажу 11 ноября с 2009 г. Тогда в акции участвовало лишь 27 продавцов. Теперь традицию подхватили китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры. День холостяка – праздник для людей, не обремененных семейной жизнью; в этот день китайцы активно покупают онлайн. Распродажа «11.11» стала символом изменения китайской экономики, цитирует BBC аналитиков Aberdeen Asset Management, она провоцирует клиентов на покупки и пытается сделать движущей силой экономики не только инвестиции и производство, но и потребительские траты.

День холостяка на Alibaba вызывал интерес и со стороны регуляторов. В мае 2016 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование по методам бухучета в Alibaba Group. Компания могла нарушить общепринятые принципы подсчета и ее данные могли быть несопоставимы с данными других компаний, сообщала The Wall Street Journal (WSJ). Все цифры компании прошли независимые проверки, цитирует WSJ президента Alibaba Майкла Эванса. Расследование продолжается, отмечала Financial Times в начале ноября.