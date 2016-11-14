«Пересвет-агро» инвестировала только в «Агрокультура групп», которая производит овощи в Каширском районе Московской области

Статья опубликована в № 4202 от 14.11.2016 под заголовком: «Пересвет» без овощей

Компания «Сити-капитал», по данным ЕГРЮЛ, в конце октября увеличила с 5 до 100% долю в «дочке» банка «Пересвет» – «Пересвет-агро». 90% «Сити-капитала» у Владислава Глинберга, бывшего члена совета директоров ГК «Русское море» (сейчас – «Русская аквакультура», производитель живой рыбы). Глинберг подтвердил «Ведомостям», что закрыл сделку с «Пересвет-агро» в октябре: «Банк оказался в сложной ситуации, пришлось найти деньги и выкупить долю». Сумму сделки и источник средств он не назвал. Представитель «Пересвета» на вопросы не ответил. Сделка с «Пересвет-агро» была заключена до введения временной администрации в банке (см. врез), заверил Глинберг.

«Пересвет-агро» инвестировала только в «Агрокультура групп», которая производит овощи в Каширском районе Московской области. «Пересвет-агро», по данным СПАРК, купила 50% «Агрокультура групп» в июле 2015 г. «Была ситуация сложная, они оказались в нужное время в нужном месте», – объяснял РБК директор «Агрокультура групп» Владимир Чернышов. Оставшиеся 50% «Агрокультура групп» у АО «Комета», его контролирует сам Чернышов, сказал человек, близкий к «Агрокультура групп». Чернышов это не комментирует.

Проект к 2019 г. обещает стать одним из крупнейших в стране – по данным компании, овощи будут выращиваться на 112 га. У крупнейшего – комбината «Южный» – 144 га. Первая очередь теплиц на 9,5 га работает с 2015 г., к концу года будет 22 га, в 2017 г. будет собрано 5000 т помидоров и 13 500 т огурцов, прогнозирует Чернышов.

Нездоровый банк, большие вклады Крупнейший владелец (более 49%) банка «Пересвет» – финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (ФХУ РПЦ). В конце октября ЦБ ввел в «Пересвете» временную администрацию. 14 ноября совет директоров «Пересвета» обсудит форму и сроки финансового оздоровления. По большей части депозиты в «Пересвете» превышают застрахованные государством 1,4 млн руб. Банк привлек у населения 22,5 млрд, страховые выплаты составят лишь 7,4 млрд руб., сообщал представитель АСВ.

В первые две очереди инвестировано 5 млрд руб.: 20% – собственные средства компании, 80% – кредиты банка «Россия», рассказывает Чернышов, третья очередь – 30 га, в основном под помидоры, инвестиции составят 200 млн на 1 га, следующие три этапа будут финансироваться из заемных средств, говорит Чернышов. Все 112 га могут потребовать 23 млрд руб. инвестиций, подсчитали «Ведомости».

Бизнес работает и развивается, есть земля и инфраструктура, весь он может стоить 2 млрд руб., считает президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев, а 50% – 1 млрд руб., но есть долг. Человек, которому детали проекта известны от одного из учредителей, говорит, что с учетом долга цена на порядок ниже.

Партнер BGP Litigation Александр Ванеев считает, что сделка с активом проблемного банка рискованна для покупателя – она может быть оспорена.

Выход «Пересвета» из бизнеса может быть связан с желанием второго собственника защитить проект от проблем партнера, рассуждает аналитик БКС Марат Ибрагимов.

Представители ЦБ, банка «Россия» и АСВ на запрос не ответили. В ФХУ РПЦ не смогли ответить на вопросы в отсутствие председателя управления – митрополита Марка. Представитель РПЦ Владимир Легойда отказался от комментариев.

В подготовке статьи участвовали Анна Еремина и Илья Усов