Россия заплатит за экспорт

На поддержку экспорта автопрома, авиапрома, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения в 2017–2019 гг. потребуется 79,2 млрд руб., сказано в предварительном варианте проекта «Экспорт в промышленности», с которым ознакомились «Ведомости». Всего субсидий будет примерно 80 млрд руб., подтвердил человек, знакомый с ходом разработки документа. Представитель Российского экспортного центра (разработчик документа) отказался от комментариев до утверждения проекта. Представители Минпромторга и Минфина не ответили.

Больше всего пойдет на компенсацию транспортных затрат при экспорте (33 млрд руб.) и на субсидирование ставки экспортных кредитов (почти 24 млрд, см. таблицу). Из отраслей больше всех субсидий получит автопром – около 34 млрд, и это без компенсации затрат на регистрацию интеллектуальной собственности (2,1 млрд руб. без разбивки по отраслям). На транспортные расходы автопром получит 17,7 млрд руб., на экспортное кредитование – 10,6 млрд, на выставки и ярмарки – 4,8 млрд и 0,8 млрд – на сертификацию.

По проекту, в 2016 г. за рубеж может быть поставлено продукции автопрома на 91 млрд руб., в 2017 г. – на 96 млрд, в 2018 г. – на 135 млрд, в 2019 г. – на 175 млрд.

Российский авторынок сокращается с 2013 г., российские автозаводы суммарной мощностью более 3 млн машин в год загружены на 40%, и компании пытаются развивать экспорт. В 2016 г. появилась госпрограмма субсидирования: до 80% транспортных расходов, до 100% расходов на сертификацию и омологацию. Программа стоимостью 3,3 млрд руб. утверждена в сентябре, охватывает поставки с 1 января, но полноценно еще не успела заработать, говорит сотрудник одного из автоконцернов.

20 млрд руб. на поддержку экспорта продукции автопрома в 2017–2019 гг. хватит, чтобы обеспечить ожидаемую динамику поставок за рубеж, говорит представитель «Камаза» и уверяет, что планы самого завода не меняются – 25% продаж должны идти на экспорт. «Мы благодарны за внимание и поддержку, но хотели бы, чтобы схема поддержки была более тонко настроена», – сказал представитель «АвтоВАЗа». Предприятие за пять лет хочет довести долю экспорта с текущих 10% до 20%, говорил в июне «Ведомостям» президент компании Николя Мор.

Доля экспорта (20%) в продажах LCV группы ГАЗ за пять лет может увеличиться вдвое, рассказывал в октябре «Ведомостям» гендиректор «Русских машин» Манфред Айбек.

УАЗ планирует увеличить в 2017 г. экспорт машин и машинокомплектов до 10 000, или в 2,5 раза.

С 2016 г. действует и программа поддержки экспорта сельхозмашиностроения стоимостью 1,5 млрд руб. Она утверждена недавно, не всё работает, говорит совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин: к примеру, его компания пока получила субсидии только на выставочно-ярмарочную деятельность. Но и это ощутимо, замечает Бабкин: участие в китайской выставке в 2016 г. обошлось «Ростсельмашу» примерно в $300 000 и бюджет компенсировал половину. В 2017–2019 гг. на поддержку экспорта сельхозтехники государство может потратить больше 4 млрд руб., следует из проекта документа. В 2016 г. экспорт принесет 6 млрд руб., а в 2019 г. – 13 млрд.

С 2017 г. начнут поддерживать и авиапром (поставки в 2016 г. принесут 424 млрд руб., в 2019 г. – 435 млрд), и железнодорожное машиностроение (17 млрд и 35 млрд руб.).

Важно субсидировать логистические затраты поставщика, они доходят до 35% в стоимости вагона, сказал заместитель гендиректора «РМ рейла» (входит в «Русские машины») Андрей Водопьянов, субсидирование затрат на стандартизацию производства по требованиям стран-импортеров также повысит конкурентоспособность.

Акцент на автопроме связан с необходимостью загрузки автозаводов в России и более значительным экспортным потенциалом, объясняет аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.