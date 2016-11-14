Блаватник вышел из совета UC Rusal

Совладелец одного из акционеров UC Rusal – Sual Partners (ей принадлежит 15,08% компании) – Леонард Блаватник подал заявление о выходе из состава совета директоров, сообщила UC Rusal. У Блаватника нет расхождений во мнении с действующим советом директоров и каких-либо скрытых причин для ухода, его отставка принята 10 ноября, отмечается в сообщении. Большая загруженность не позволяет Блаватнику уделять достаточно времени работе в совете, прокомментировал представитель Sual Partners. Ведомости

Новый рекорд «Газпрома»

«Газпром» установил новый абсолютный рекорд суточного экспорта газа в дальнее зарубежье: 11 ноября поставлено 597,9 млн куб. м газа. За эту осень «Газпром» уже шестой раз зафиксировал исторический рекорд поставок газа в дальнее зарубежье, сообщает компания. Интерфакс

Ротенберг продал доли в газовом проекте

Аркадий Ротенберг продал доли в Национальной газовой группе и Находкинском заводе минеральных удобрений председателю совета директоров «СМП банка» Артему Оболенскому, сообщил представитель Ротенберга. Это объясняется возросшей загруженностью на других крупных бизнес-проектах. «Русгаздобыча» собирается добывать 16,5 млрд куб. м газа в 2030 г., завод удобрений мощностью 1,1 млн т аммиака и 2 млн т карбамида может заработать в 2022 г. Инвестиции в его строительство, включая затраты на инфраструктуру, превышают 400 млрд руб. Интерфакс

«Башнефть» сократила прибыль

Чистая прибыль «Башнефти» по РСБУ в III квартале упала в 4,6 раза до 4,76 млрд руб. Консенсус-прогноз был 14,1 млрд руб. Чистая прибыль сократилась из-за роста почти на 27% производственных и операционных расходов до 27,28 млрд руб., в том числе из-за увеличения резервов по экологическим обязательствам на 2,9 млрд руб. Интерфакс

«Еврохим» выберет до $300 млн из вечного займа

«Еврохим» планирует в 2016–2017 гг. выбрать $250–300 млн из вечного займа, привлекаемого у основного акционера – контролируемой Андреем Мельниченко AIM Capital, – для балансировки ковенантного долга, сообщил гендиректор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев. «Мы для себя имеем ориентир поддерживать долг/EBITDA не выше 3», – сказал он. Чистый долг «Еврохима» на 30 сентября составлял $3,35 млрд, или 2,78 EBITDA. Интерфакс