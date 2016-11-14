От редакции: Ответственные за погоду

Положение губернаторов осложняется, сферы их ответственности расширяются без укрепления полномочий и увеличения материальных ресурсов. В ближайшем будущем руководители регионов могут пострадать за состояние инвестклимата и развитие бизнеса на своей территории, хотя правила игры в этих сферах определяет центр.

На совместном заседании президиума Госсовета и его консультативной комиссии о повышении инвестиционной привлекательности регионов докладчики обратили внимание на существенные различия в условиях работы бизнеса и инвесторов в регионах. Губернаторы, предприниматели и эксперты из Агентства стратегических инициатив (АСИ) отметили, что время оказания одних и тех же госуслуг для бизнеса (подключение к сетям, получение документов и т. д.) отличается в разы. Отныне условия для ведения бизнеса официально становятся одним из критериев оценки работы глав регионов. «Я хочу, чтобы мы все понимали и относились к этому серьезно и никто бы не обижался потом за то, что будут приниматься какие-то меры, в том числе административного и кадрового характера, если ничего не будет меняться к лучшему», – заявил Владимир Путин.

Официально критерии благоприятности условий для бизнеса пока еще не были причиной увольнений губернаторов, говорит регионовед Наталья Зубаревич. В нынешних условиях это новые трудности для губернаторов. Их публично назначили ответственными за сферу, условия работы в которой определяет федеральный центр, а он пытается делегировать неудачи в социально-экономической сфере региональным властям. С тем же успехом можно объявить их ответственными за число солнечных дней в году или количество осадков.

При растущем бюджетном дефиците и часто меняющихся правилах распределения доходов губернаторы вынуждены идти на неформальные договоренности с бизнесом для создания негласных фондов, из которых финансируются в том числе бюджетные обязательства. Кремль создал новый повод, который будет использоваться в случае необходимости для отстранения главы региона по иным, непубличным причинам. Оценка усилий губернатора и его команды по привлечению инвестиций может диаметрально отличаться в зависимости от бюрократической и политической конъюнктуры. Например, Кировская область в национальном инвестиционном рейтинге АСИ за 2016 г. заняла 15-е место, поднявшись за год сразу на 10 позиций, что не помешало аресту экс-губернатора Никиты Белых (в каком-то смысле, по-видимому, за неверное понимание инвестиционной политики).