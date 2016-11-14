В палату без накруток

Общественная палата (ОП) обсуждает возможность отмены интернет-голосования для своего формирования. С такой просьбой выступили члены палаты Тюменской области. По их мнению, возможен подкуп голосующих, поэтому общественность не доверяет результатам голосования. Сейчас ОП формируется из 40 человек, утвержденных президентом, 85 человек выдвигают представители региональных палат, еще 43 человека выбираются интернет-голосованием среди активистов, выдвинутых общественными организациями.

На обсуждении в пятницу член ОП Иосиф Дискин предложил, чтобы президент при формировании своей квоты советовался кроме общественных организаций и с самой палатой – она могла бы представить 10 кандидатов. А кандидатов для интернет-голосования можно предлагать из участников форума «Сообщество», который проводит ОП, и членов муниципальных ОП. Несколько членов палаты, избранных через интернет-голосование, выступили против его отмены.

На следующей неделе ОП будет собирать предложения, говорит член палаты Лидия Михеева. Дискин напоминает, что в прошлый раз поправки в закон о палате внесли в течение нескольких дней. Президент должен объявить о начале формирования ОП в середине января – начале февраля.

В начале ноября на форуме «Сообщество» секретарь ОП Александр Бречалов заявил о том, что интернет-голосование может быть отменено. В качестве варианта он предложил, чтобы «представители президентской и региональных квот» сами выбирали оставшихся общественников открытым голосованием. Нынешний состав ОП формировался со скандалом, интернет-голосование на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) прошло с многочисленными накрутками – и в палату попали лишь провластные общественники.

Когда вводили процедуру интернет-голосования, предполагалось, что граждане сами смогут выбирать своих представителей, говорит сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц (он не прошел в нынешний состав ОП): «Большую часть времени лидировали независимые общественники, но за несколько дней до окончания голосование пошло по восходящей за административных кандидатов. Госучреждения обращались в «Ростелеком», получали коды доступа на сотрудников к госуслугам и, соответственно, к РОИ». Для ОП проще, чтобы кандидатов назначала администрация президента, поскольку скандал с интернет-голосованием бросает тень на легитимность, хотя «скорее надо убирать именно президентскую квоту, поскольку это прежде всего общественная палата», добавляет Мельконьянц: «Нужно реформировать не столько процедуру голосования, сколько саму ОП – найти ее место в обществе или вовсе упразднить. Вопрос в том, как будет вести себя новый куратор внутренней политики [Сергей Кириенко]: насколько для него будет значима ОП или она по-прежнему останется декоративной».