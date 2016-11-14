Нежелательные лица

По закону 2015 г. НКО может быть признана таковой, если ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности государства

В среду комитет по делам общественных объединений одобрит законопроект правительства, запрещающий нежелательным организациям создавать в России юридические лица. У комитета (соисполнитель по закону, основной комитет по конституционному законодательству пока не рассматривал проект) нет замечаний к законопроекту, согласно плану он должен быть принят в первом чтении в ноябре, рассказал собеседник в комитете. Эти поправки в «контрсанкционный» закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека» были внесены правительством в октябре.

По закону 2015 г. о нежелательных организациях заграничная некоммерческая организация (НКО) может быть признана таковой, если ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности государства. После признания нежелательной счета и имущество организации блокируются, а въезд ее сотрудников в Россию ограничивается. Сейчас «нежелательными» в списке Минюста признаны семь организаций, среди них Международный республиканский институт Джона Маккейна (МРИ), фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, Фонд инвестирования в развитие СМИ (МДИФ), Национальный фонд в поддержку демократии, Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию. В октябре Минюст также заявил, что международное правозащитное общество «Мемориал», включенное Минюстом в реестр НКО-иноагентов, получало деньги от признанных нежелательными иностранных организаций.

Председатель комитета по делам общественных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) подтвердил, что правительственный законопроект, вероятно, будет одобрен. «Этот проект дополняет решение от 2015 г.», – объяснил депутат.

Закон действует вполне эффективно: все известные НКО прервали отношения с нежелательными организациями, говорит руководитель Совета по правам человека Михаил Федотов. Это может быть и хорошо, и плохо – в зависимости от того, какая деятельность ведется этими организациями, отмечает он. Например, фонд Сороса поддерживал самые разные проекты, вплоть до сельских библиотек. Поэтому Совет по правам человека с самого начала заявлял о том, что нужно говорить не о нежелательных организациях, а о нежелательной деятельности.