Статья опубликована в № 4202 от 14.11.2016 под заголовком: Слова

Йенс Столтенберг

«Нам необходимо сильное руководство со стороны Америки, нам также необходимо, чтобы европейцы несли долю бремени на своих плечах».

После избрания президентом Дональда Трампа в отношениях США и НАТО возможны изменения, что вызвало беспокойство у генсека альянса. (The Guardian)

Вячеслав Володин

«Да и сами методы, они были грязные, от которых мы, допустим, уже отвыкли, потому что они использовались где-то с середины 90-х».

Так председатель Госдумы и бывший заместитель руководителя кремлевской администрации оценил предвыборную кампанию в США. (НТВ)

Григорий Карасин

«Конечно, работа будет продолжена и в 2017 г., но мы надеемся, что работа пойдет более динамично и ответственности у Киева прибавится».

Заместитель министра иностранных дел России полагает, что выполнение Минских соглашений будет опять перенесено на следующий год. (ТАСС)