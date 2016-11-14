Слова
Йенс Столтенберг
«Нам необходимо сильное руководство со стороны Америки, нам также необходимо, чтобы европейцы несли долю бремени на своих плечах».
После избрания президентом Дональда Трампа в отношениях США и НАТО возможны изменения, что вызвало беспокойство у генсека альянса. (The Guardian)
Вячеслав Володин
«Да и сами методы, они были грязные, от которых мы, допустим, уже отвыкли, потому что они использовались где-то с середины 90-х».
Так председатель Госдумы и бывший заместитель руководителя кремлевской администрации оценил предвыборную кампанию в США. (НТВ)
Григорий Карасин
«Конечно, работа будет продолжена и в 2017 г., но мы надеемся, что работа пойдет более динамично и ответственности у Киева прибавится».
Заместитель министра иностранных дел России полагает, что выполнение Минских соглашений будет опять перенесено на следующий год. (ТАСС)