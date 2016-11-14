Инновационная приватизация

Продажу госактива Росимущество называет крайней мерой – если он обходится государству слишком дорого и не решает экономических и социальных задач. Тем не менее в проекте доклада, готовящегося для госсовета этой зимой, Росимущество предложило несколько инноваций в приватизации – способов ускорить ее и упростить («Ведомости» ознакомились с текстом).

Цель – чтобы покупатели частично выполнили работу продавца, поясняет федеральный чиновник. Для этого Росимущество предлагает привлекать инвесторов к предпродажной подготовке актива, а затем компенсировать им затраты из выручки от продажи. Еще одна идея – «приватизационная инициатива». Инвестор приходит в Росимущество с подготовленной документацией, оценкой и аудитом и предлагает продать актив, описывает механизм участник редакционной группы по подготовке доклада, председатель совета директоров InfraONE Альберт Еганян. После этого вся информация публикуется, и в течение определенного срока любой желающий может подать такую же заявку на актив. Если таковые появятся, то будет проведен конкурс, если нет – актив достанется инициатору сделки.

В докладе предложены и механизмы помощи уже инвестору, если он не может сразу оплатить актив: отложенная продажа под обеспечение – например, залог акций, счет эскроу, залоговый счет, банковская гарантия.

Представитель Росимущества отказался обсуждать предложения, сказав, что это предварительная версия доклада.

В 2010–2015 гг. первоначальные бюджетные планы по приватизации не были выполнены даже на 20%, следует из данных Росимущества. Каждый год власти утверждают план приватизации, во многом исходя не из запроса рынка, а из количества активов, которые можно подготовить к продаже, рассуждает Еганян: это долгая процедура, требующая госрасходов, а инвесторы могли бы значительно ускорить процесс. Обычно комиссия организатора сделок составляет 1–1,7% от суммы продажи, для крупных размещений – 1–2%, говорит инвестбанкир, участвующий в приватизации. Основная работа – анализ компании, маркетинг, due diligеnce и т. д., перечисляет он. Подготовка к приватизации растягивается сейчас на девять месяцев, рассказывает Еганян, еще на полгода – собственно продажа актива. А инициатор приватизации сам оплатит все процедуры и не связан в отличие от чиновников законом о контрактной системе, по которому проводятся госзакупки. При этом участие в подготовке актива не дает инвестору никакого преимущества на конкурсе, продолжает Еганян, это просто способ быстрее получить актив.

Приватизационная инициатива используется в Южной Америке, во многих странах Азии, отмечает Еганян, а в России есть частная концессионная инициатива и ее доля по отношению к обычным концессиям (там, где надо несколько лет ждать объявления концессионного конкурса) активно растет. Такая практика может применяться для любых предприятий, не включенных в список стратегических, и будет интересна двум типам инвесторов, описывает Еганян. Первый класс – инвесторы, специализирующиеся на посевных инвестициях, их бизнес-модель – инвестиции в подготовку актива к продаже. Второй класс – инвесторы, заинтересованные в конкретном активе, которые, вкладывая в его подготовку, ускоряют продажи. Спрос будет, считает Еганян: на рынке концессионного финансирования в последние годы проектов меньше, чем денег, и если в приватизации будут применены те же отработанные модели, то часть избыточной ликвидности концессионного рынка может перейти в сегмент приватизации.

Но такие инновации создают и риски, предупреждает директор центра финансовых расследований Финансового университета при правительстве Сергей Лесничий. Без объективного и независимого контроля у менеджеров госкомпаний может появиться возможность договориться с сотрудниками Росимущества и по минимальной стоимости приобрести ранее расхищенные предприятия, чтобы сокрыть правонарушения, опасается он.

Идея кажется очень заманчивой, хотя принцип отдаленно напоминает залоговые аукционы, сравнивает другой участник редакционной группы при Росимуществе: «У государства нет денег, оно обращается к инвесторам за помощью». Но возникает много вопросов, рассуждает он: как государство будет возмещать расходы на предпродажную подготовку, например, при курсовых колебаниях или если затраты окажутся выше запланированных?

Росимущество и прежде, когда его возглавляла Ольга Дергунова, рассматривало различные способы привлечения покупателей. Например, предлагало помочь найти банки, готовые кредитовать покупателей госактивов под залог продаваемых акций. Переговоры велись с банками из топ-20. Чем они закончились, представитель Росимущества не говорит.

Проблема преувеличена, отсутствие денег на подготовку – дежурная страшилка, которой пользуются руководители компаний, возражает еще один участник редакционной группы при Росимуществе. Подготовкой, как правило, занимаются не чиновники, а менеджеры госкомпаний, которые часто не заинтересованы в продаже: «Приходит менеджер и говорит: чтобы провести инвентаризацию, оформление и оценку, надо, к примеру, 25 млн руб. – чиновник отвечает, что таких денег нет, на этом все и расходятся».