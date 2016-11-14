Цифры. Тенденции. События

$614 млрд

Потеряли страны Ближнего Востока из-за «арабской весны» в 2011–2015 гг. (6% ВВП региона), говорится в отчете экономической и социальной комиссии для Западной Азии ООН. Для подсчетов использовались прогнозы экономического роста арабских стран, сделанные до 2011 г., а также косвенные эффекты: наплыв беженцев, сокращение денежных переводов мигрантов, сокращение туризма. Также авторы доклада пришли к выводу, что в странах, где в результате протестов сменилась власть, новые лидеры так и не смогли справиться с проблемами, которые привели к демонстрациям. Интерфакс

Программа для средних

Минэкономразвития готовит новую программу проектного финансирования для средних проектов. Действующая программа фактически заморожена, ЦБ финансирует только отобранные проекты. Новая программа будет основана на принципах секьюритизации участия, в том числе со стороны НПФ, пояснил замминистра экономического развития Николай Подгузов. На проект может быть выделено около 3 млрд руб., если удастся поддерживать 50–100 проектов, получится около 100 млрд руб. в год, пояснил он. Практически реализовать проект Минэкономразвития рассчитывает в первой половине 2017 г. Интерфакс

1,5 трлн руб.

Составил дефицит федерального бюджета в январе – октябре 2016 г. (см. график), сообщило Федеральное казначейство. Доходы бюджета составили 10,4 трлн руб., расходы – 12,2 трлн. В январе – сентябре бюджет был исполнен с дефицитом в 1,57 трлн руб., в октябре был почти бездефицитным. Интерфакс

Траты под ключ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам исключил затраты на вооружение из расходов, которые Минфин может перераспределять бюджетной росписью. При рассмотрении поправок в Бюджетный кодекс в первом чтении была принята норма о праве Минфина без внесения изменений в закон о бюджете перераспределять 10% лимитов на оборону и безопасность. Теперь Минфин будет обязан направлять предложения по перераспределению средств в комиссию по закрытым статьям. Она за один рабочий день должна будет дать свое согласие или отклонить изменения. Интерфакс