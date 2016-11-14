Conde Nast сэкономит на путешествиях и моде

Американский издательский дом Conde Nast больше не будет выпускать в России журналы Conde Nast Traveller и Allure. Небольшие издания не выживают в кризис, объяснила компания

Издательский дом Conde Nast с января 2017 г. перестанет выпускать российские версии журналов Conde Nast Traveller и Allure, рассказал «Ведомостям» представитель издательского дома. Президент ИД Анита Гиговская объяснила в письме сотрудникам, что закрытие журналов связано с экономической ситуацией в России, которая за последние два года ухудшилась. «В обозримом будущем мы не видим перспективы возврата на траекторию изначального бизнес-плана», – говорится в письме (цитата по РБК). Вечером в понедельник Conde Nast Traveller и Allure уже не значились как бренды на сайте издательского дома.

Conde Nast Traveller и Allure – журналы о путешествиях и о моде, они издавались в России с 2011-го и 2012 г. соответственно. Тираж Conde Nast Traveller составляет 80 000 экземпляров, средняя аудитория его сайта в 2015 г. – 264 000 пользователей в месяц. Тираж Allure –180 000 экземпляров, данные по его аудитории издательский дом не приводит.

Незадолго до закрытия у Conde Nast Traveller появился новый главный редактор – Игорь Гаранин. С 2014 г. он возглавлял журнал «Robb Report Россия», а спустя два года стал редакционным директором Esquire и «Robb Report Россия». После закрытия Conde Nast Traveller Гаранин займет должность редактора спецпроектов журнала GQ, говорится в письме Гиговской.

Conde Nast работает в России с 1998 г. и издает журналы Vogue, Tatler, GQ, GQ Style, AD Magazine, Glamour. Гиговская в своем письме сообщила, что в сложной экономической ситуации издательскому дому придется сконцентрироваться на развитии более рентабельных проектов. Эти же два журнала, по ее словам, запускались «на подъеме и в других реалиях».

Неизвестные совладельцы Conde Nast попал под законодательные ограничения, которые запрещают иностранцам владеть более чем 20% в российских СМИ. Но имена конечных собственников ИД неизвестны. Сотрудник Роскомнадзора говорит, что 80% ИД – у пяти граждан России, остальное – у американской Conde Nast. В «СПАРК-Интерфаксе» изменения пока не отражены, представитель ИД это не комментирует.

Печатная пресса переживает нелегкие времена, за последние три года только рекламные доходы журналов сократились вдвое. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, продажи рекламы в печатных СМИ начали активно падать в 2013 г. Тогда этот рынок упал на 10% по сравнению с 2012 г. до 41,2 млрд руб., рекламные доходы журналов снизились на 8% до 20,1 млрд руб. В 2014 г. падение составило 11% до 33 млрд руб., доходы журналов снизились до 16,5 млрд руб. А в 2015 г. рынок рекламы в прессе упал еще на 29% до 23,3 млрд руб., доходы журналов сократились до 11,6 млрд руб.

Выручка АО «Конде наст» все эти годы тоже падала. По итогам 2015 г. она сократилась на 14% по сравнению с 2014 г. до 2,4 млрд руб. Издательский дом остается прибыльным, хотя прибыль тоже сокращается: в прошлом году она снизилась почти вдвое до 187 млн руб.

Conde Nast впервые за последние пять лет закрывает журналы в России, говорит представитель ИД. Но многие другие издатели были вынуждены отказаться от выпуска многих проектов. Так, осенью 2014 г. издательский дом Burda объявил о закрытии ряда журналов, в том числе «Лиза Girl», Mini, «Даша». Летом прошлого года ИД принял решение закрыть журнал ComputerBild. Представитель компании объяснял «Ведомостям», что сложная экономическая ситуация в стране привела к падению спроса на издание. В 2014 г. издательский дом Bauer Media закрыл журналы Joy и «Просто. Вкусно». Осенью прошлого года о закрытии журналов GEO, «Gala Биография» и GEOlenok объявил владелец издателя журнала Forbes «АС Рус медиа» (бывший Axel Springer Russia) Александр Федотов.

Conde Nast Traveller и Allure – небольшие издания по сравнению с National Geographic, Vogue или Cosmopolitan и в условиях сокращения доходов всего рынка таким журналам сложно выживать, констатирует топ-менеджер крупного издательского дома. В такой ситуации проще сконцентрироваться на развитии крупных журналов, доходы которых относительно стабильны, говорит он.