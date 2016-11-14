Цифры. Тенденции. События

210%

На столько за последние два года выросло время, проводимое пользователями всего мира в приложениях из категории «Мультимедиа и видео», сообщила аналитическая компания AppAnnie. В этой категории магазинов приложений AppStore и Google Play находятся сервисы потоковой передачи видео. Рост происходил гораздо быстрее, чем в среднем по другим категориям приложений, и по общему проведенному времени категория вот-вот обойдет игры, сообщает AppAnnie. Ведомости

Меньше свободы в сети

Свобода в интернете в мире снижается уже шестой год подряд, сообщается в отчете за 2016 г. американской неправительственной организации Freedom House. Сейчас 67% интернет-пользователей живут в странах, где критика правительства подвергается цензуре, год назад их было 61%. Страны с «несвободным» интернетом – Китай, Сирия, Иран, Эфиопия, Узбекистан, Россия, Казахстан, Белоруссия и др. России было присвоено 65 негативных баллов – на три балла больше, чем год назад. Ограничение свободы в интернете происходит в основном в рамках антитеррористического закона. По мнению Freedom House, принятый закон Яровой подрывает безопасность зашифрованных средств связи и облегчает доступ властей к данным пользователей. Ведомости

«Яндекс» хочет участвовать в деле Google

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу «Яндекса» на определение суда, отклонившего ходатайство интернет-компании о признании ее «третьим лицом» в деле по иску Google к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «Яндекс» хочет участвовать в этом деле, чтобы «содействовать правильному освещению фактов и обстоятельств в этом процессе», говорит ее представитель.

Ранее Google подал два иска к ФАС, которые были объединены в одном деле. Компания требует признать незаконным решение ФАС о штрафе в размере 438 млн руб., наложенном ФАС по итогам административного дела о нарушении конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений в России. Интерфакс