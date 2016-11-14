IKEA идет на юг

IKEA Group приобрела 40 га к югу от Петербурга. К 2019 г. там появится третий в регионе магазин компании

IKEA Centers Russia, управляющая торговыми комплексами «Мега» и ИКЕА, выбрала место для строительства третьего магазина в окрестностях Петербурга. Компания приобрела 40 га между Красносельским шоссе и КАД, вблизи микрорайона «Новоселье», сообщила вчера ее пресс-служба. Переговоры о покупке этого участка компания вела с 2015 г. Речь идет о землях ЗАО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» (СевНИИГиМ), знают чиновник областной администрации и участник рынка недвижимости. В СевНИИГиМ отказались от комментариев.

Строительство будет проходить в два этапа – до 2019 г. планируется открыть магазин ИКЕА, на втором этапе запланировано строительство торгового центра, сообщает пресс-служба IKEA в России, не раскрывая объема инвестиций в проект.

«Петербург всегда находился в фокусе интересов IKEA Centers Russia. Юго-западное направление в регионе активно развивается – здесь планируется строительство жилых районов, и мы видим в этом большой потенциал для нашего бизнеса», – передал гендиректор компании Милен Генчев. По данным компании, новая «Мега» станет одним из самых крупных торговых центров в Ленобласти. В регионе работают «Мега Дыбенко» площадью 180 000 кв. м (арендопригодная – 140 000 кв. м) и «Мега Парнас» (общая – 130 000 кв. м, арендопригодная – 100 000 кв. м). Пока крупнейшим считается проект «Меги», строительство которой заявлено на 50 га в подмосковных Мытищах (планируемая площадь – 230 000 кв. м).

Соседи Принадлежащее СевНИИГиМ ООО «УК «Новоселье» реализует проект «Новоселье: городские кварталы», который предполагает строительство 1,5 млн кв. м к 2026 г. «Строительный трест» почти на 90 га строит 500 000 кв. м жилья (проект «Newпитер»).

Участок площадью 40 га на юго-западе может стоить около $5 млн, оценивает гендиректор компании «Бестъ» Георгий Рыков. Это хорошее место для новой «Меги», там не хватало подобного проекта, комплекс будет востребован у жителей южной части города и прилегающих территорий области, говорит Рыков.

Комплексы «Мега», несмотря на экономическую ситуацию, продолжают оставаться чрезвычайно привлекательными для клиентов, поэтому строительство третьего проекта около Петербурга – давно ожидаемый шаг, который можно даже назвать несколько запоздалым, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Потенциал жилищного строительства в прилегающих к Петербургу зонах Ленобласти гарантирует масштабный спрос в перспективе 7–10 лет на товары для дома и ремонта, уверен Бурмистров (см. врез). Не исключено, что на этом девелопер не остановится – рынок Петербурга потенциально может принять четыре таких комплекса, считает эксперт. Инвестиции в проект торговой площадью от 150 000 кв. м, по оценке Бурмистрова, составят не менее 30 млрд руб. На 40 га можно построить до 200 000 кв. м, очевидно, участок взят с запасом, оценивает Рыков.

IKEA – очень успешный девелопер, однако заполнить крупный объект в Петербурге всегда было не самой простой задачей, а сейчас риски особенно высоки, предупреждает партнер «Colliers International Россия» Анна Никандрова. Юг города и ближайшие пригороды, такие как Пушкин и Павловск, находятся в зоне влияния ТРК «Лето», а на юго-западе есть ТРЦ «Жемчужная плаза», причем девелопер уже получил разрешение на строительство второй очереди проекта и ждет наиболее подходящего момента для начала его реализации, рассуждает Никандрова. Территории в непосредственной близости от участка IKEA – Ново-Сергиево, Новоселье, Новогорелово и Аннино – застраиваются проектами, рассчитанными на проживание 200 000 человек, но они завершатся после 2020–2025 гг., отмечает Никандрова. Спрос арендаторов на новые площадки для развития в Петербурге пока может быть полностью удовлетворен крупными объектами, расположенными в черте города, тем более что они продолжают выходить на рынок, заключает Никандрова. Наличие в проекте гипермаркета ИКЕА она считает основным и, пожалуй, единственным его преимуществом. По данным Colliers International, доля вакантных площадей по итогам III квартала в «Мега Дыбенко» – 0,68%, в «Мега Парнас» – 0,16%.