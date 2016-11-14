Статья опубликована в № 4203 от 15.11.2016 под заголовком: Вкратце

«Простору» прибавили срок

Правительство Петербурга продлевает ООО «Простор» (входит в ГК «Город) сроки застройки 49 га в Каменке на семь лет до 2025 г. По условиям компания должна перечислить в бюджет 63 млн руб. Ведомости

Верфь заработала 1 млрд руб.

АО «Судостроительный завод «Северная верфь» в январе – июне 2016 г. получило чистую прибыль по МСФО 1,072 млрд руб. против убытка в 336 млн руб. годом раньше. Выручка выросла на 55% до 9,68 млрд руб. Интерфакс