Суд взыскал с Александра Гительсона 5 млрд руб.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление обанкротившегося Инкасбанка о привлечении к субсидиарной ответственности его бывшего председателя совета директоров Александра Гительсона. Суд постановил взыскать с него 5 млрд руб. Также суд по заявлению АСВ взыскал с бывшего председателя правления Татьяны Лебедевой 6 млрд руб. и 284,1 млн – с ее заместителя Людмилы Саморуковой. Банкротство Инкасбанка произошло из-за действий, совершенных Гительсоном и Лебедевой в 2007–2009 гг. и причинивших банку реальный ущерб в размере не менее 7,5 млрд руб. Гительсон сейчас отбывает наказание по нескольким уголовным делам.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по заявлению АСВ еще в июле 2014 г. привлек к субсидиарной ответственности Гительсона, а также двух других бывших топ-менеджеров Инкасбанка. Апелляционный суд оставил это определение суда в силе, однако Арбитражный суд Северо-Западного округа 5 мая 2015 г. отменил судебные акты по спору, отправив его на новое рассмотрение. РАПСИ

«Доктор Веб» нашел вирус, атакующий банки

Специалисты компании «Доктор Веб» зафиксировали серию DDoS-атак на сайты Росбанка и Росэксимбанка. Для этого злоумышленники используют троянца BackDoor.IRC.Medusa.1, указано в сообщении. Вирусные аналитики «Доктор Веб» предполагают, что именно эта вредоносная программа использовалась во время атак на Сбербанк. Прайм

Сбербанк заменит офисы на Украине на онлайн

Сбербанк понимает необходимость сокращения издержек и замены физического присутствия на Украине на онлайн-офисы, сообщила зампред правления госбанка Светлана Сагайдак. По ее словам, замена будет происходить постепенно: «Это не делается по щелчку <...> мы существенно можем сокращать свои затраты». ТАСС