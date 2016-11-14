МГТС требует от службы спецсвязи ФСО 126 млн руб.

МГТС подала два иска к службе специальной связи и информации ФСО РФ с требованием оплатить услуги по обеспечению работоспособности линий спецсвязи, следует из картотеки арбитражного суда. Первый иск на сумму 63,9 млн руб. был подан в феврале 2016 г., второй иск на 61,9 млн руб. – в конце июля. Оба иска МГТС удовлетворены судом. Однако служба спецсвязи ФСО обжаловала решение суда по первому иску. Интерфакс

Посылки Deutsche Post в Россию будет доставлять только «Почта России»

ФГУП «Почта России» станет единственным оператором по доставке почтовых отправлений Deutsche Post, предназначенных для отправки в Россию. Почта и Deutsche Post DHL Group подписали соглашение, по которому все почтовые отправления Deutsche Post для России будут передаваться в немецкий филиал «Почты России», сортироваться в логистическом хабе в Берлине и оттуда доставляться получателям на территории РФ. Расширение сотрудничества компании объясняют активно развивающейся электронной торговлей и ростом объемов международных почтовых отправлений. Интерфакс