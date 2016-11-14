Россияне распробовали китайскую распродажу

Россияне потратились на китайской распродаже: 11 ноября, в День холостяка, средний чек и число покупок выросли

Покупатели из России нарастили траты в китайских интернет-магазинах во время распродажи 11 ноября в честь Дня холостяка, свидетельствуют данные компаний «Яндекс.Деньги» и WebMoney Transfer.

Средняя сумма покупки одного пользователя в китайских интернет-магазинах выросла на 8,5% год к году до 700 руб., по данным «Яндекс.Денег». Правда, это по-прежнему ниже, чем в конце 2014 г., когда в среднем россияне тратили на одну покупку у китайских онлайн-продавцов около 840 руб. К сервису по приему платежей «Яндекс.Денег» – «Яндекс.Кассе» подключены около 70 китайских интернет-площадок, в том числе AliExpress, GearBest, JD.com, LeEco, TradeEase.

По данным WebMoney Transfer, которая сотрудничает по оплате с китайской Aliexpress, 11 ноября 2016 г. средний чек россиян при покупках на этой площадке вырос на 7% год к году до $11,3 (716,4 руб. по курсу ЦБ на 11 ноября).

Традиционно в День холостяка больше всего тратили жители Дальнего Востока: в Петропавловске-Камчатском средний чек составил 1007 руб., во Владивостоке – 935 руб., сообщили «Яндекс.Деньги». По сравнению с прошлым годом вырос средний чек в Москве и Петербурге, по данным платежной системы, – с 755 до 781 руб. и с 729 до 760 руб. соответственно.

Миллиарды за сутки $17,8 млрд на такую сумму за 24 часа было продано товаров во время мировой распродажи 11 ноября на торговых площадках китайского интернет-гиганта Alibaba

Сколько всего покупатели из России потратили денег в период этой распродажи, «Яндекс.Деньги» и WebMoney Transfer не подсчитывали.

Число покупок россиян 11 ноября на китайских торговых онлайн-площадках выросло год к году вдвое, а по сравнению с обычным днем – в 31 раз, отмечается в сообщении «Яндекс.Денег». По данным WebMoney Transfer, в среднем покупатель из России в день распродажи оформил три онлайн-заказа.

Распродажа в День холостяка в этом году превзошла даже смелые прогнозы, считает заместитель коммерческого директора «Яндекс.Денег» Анна Кузьмина. По ее словам, на такой рост числа покупок повлияли успешная рекламная кампания от интернет-ритейлеров, запущенная в канун 11 ноября, большое количество акций и специальных условий, а также рост популярности и доверия к китайскому ритейлу среди россиян.

Alibaba устраивает распродажу 11 ноября с 2009 г., когда в акции участвовало лишь 27 продавцов. Традицию подхватили китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры. Изначально День холостяка – праздник для людей, не обремененных семейной жизнью. В этот день китайцы активно совершают покупки онлайн, поэтому 11 ноября стало своего рода Днем интернет-торговли.

Всего за 24 часа мировой распродажи на торговых площадках китайского интернет-гиганта Alibaba продано товаров на $17,8 млрд, сообщала ранее компания. В результате рекорд 2015 г. в $14,3 млрд руб. был побит задолго до завершения акции.

Представитель Aliexpress в России не ответил на вопросы «Ведомостей» о спросе россиян 11 ноября.