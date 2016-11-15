12 млрд руб. за три жилых комплекса

Покупка у группы Coalco трех проектов по строительству жилых комплексов в Москве обошлась группе ВТБ в 11,6 млрд руб., свидетельствует отчетность банка по МСФО. В августе 2016 г. ВТБ получил 90% в трех проектах по строительству жилых комплексов в Москве, заплатив деньгами 11,6 млрд руб., сказано в документе. Речь идет о приобретении у ведущего российского девелопера – группы компаний Coalco – трех проектов по строительству жилых комплексов бизнес-класса: «Царская площадь», «Пресня сити» и «Басманный 5», уточнил представитель ВТБ. По итогам сделки «дочка» банка «ВТБ недвижимость» стала владельцем 90% в каждом проекте, оставшиеся 10% сохранились за предыдущими собственниками. Все проекты находятся на начальных этапах строительства. Интерфакс

«Дикси» увеличила выручку

Выручка ГК «Дикси» в октябре 2016 г. выросла на 8,5% год к году до 25,1 млрд руб., сообщил ритейлер. За 10 месяцев 2016 г. выручка компании увеличилась на 17,1% до 256,7 млрд руб. За 10 месяцев 2016 г. ГК «Дикси» открыла 116 магазинов и закрыла 45 магазинов, отмечается в сообщении. Ведомости

Роналду наденет Nike навсегда

Нападающий Real Madrid, португальский футболист Криштиану Роналду, подписал пожизненный контракт с крупнейшим в мире производителем спортивной обуви и одежды Nike, пишет британская Sunday Times. По условиям контракта португалец ежегодно будет получать $24 млн, отмечает издание. Таким образом, Роналду будет зарабатывать более 50 млн евро в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Роналду стал третьим спортсменом в истории после баскетболистов Леброна Джеймса и Майкла Джордана, заключившим с Nike пожизненный контракт. Ведомости

Tigre de Cristal делает ставки

G1 Entertainment, инвестировавшая в строительство развлекательного комплекса с казино Tigre de Cristal в Приморье, вложит во вторую очередь проекта $500 млн, сообщила администрация Приморского края. В планах построить 100 000 кв. м недвижимости, в том числе 400–500 гостиничных номеров, торговый центр, фуд-корт, рестораны и бары, помещения для проведения конференций и банкетов, спа-салон, процитирован в сообщении исполнительный директор компании Крейг Баллантайн. Первый объект – гостиничный комплекс с казино – G1 Entertainment ввела в строй осенью 2015 г. ТАСС

Новый склад для «Ленты»

Ритейлер «Лента» объявил об открытии седьмого собственного распределительного центра. Новый распределительный центр площадью 31 600 кв. м расположен в Московской области и сможет обслуживать более 150 супермаркетов в Московском и Центральном регионах, отмечает компания, стоимость проекта – около 2 млрд руб. Ведомости