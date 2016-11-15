Цифры. Тенденции. События

Прогул обойдется депутату в шестую часть зарплаты

Комитет Госдумы по регламенту и организации работы палат предлагает принять поправки в регламент, которые вводят денежные штрафы для депутатов за прогулы пленарных заседаний. Согласно поправкам депутат будет лишаться одной шестой месячной зарплаты, если он не посетил одно из пленарных заседаний. В течение пленарного заседания регистрация проходит три раза за день, депутат должен зарегистрироваться хотя бы один раз, чтобы считаться присутствующим на заседании палаты. Интерфакс

В «Газпроме» обсудят участие топ-менеджеров в уставном капитале

Совет директоров «Газпрома» рассмотрит вопрос об участии своих топ-менеджеров в уставном капитале холдинга. Изменения в документы о начислении годовых бонусов руководства планируется внести в конце ноября. Сейчас система мотивации управленцев высшего звена в «Газпроме» включает программу премирования акциями и годовой бонус. ТАСС

Минтруд увеличит долю работающих инвалидов

Минтруд разрабатывает меры, которые увеличат долю работающих инвалидов с 30 до 50% к 2020 г. В первую очередь изменения затронут работу службы занятости. Она будет не только выдавать направления на работу, но и оказывать различную помощь инвалидам при трудоустройстве: помогать им составлять резюме и подбирать наставников на рабочем месте. ТАСС